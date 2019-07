Papp László Budapest Sportaréna: programok, jegyek itt Íme a Papp László Budapest Sportaréna kínálata Jegyek, időpontok ITT



OMEGA koncert - vendég NAZARETH

OMEGA koncert - vendég NAZARETH Papp László Budapest Sportaréna

Az ősz legizgalmasabb rockkoncertjén legendák találkoznak 2019. november 8-án, a Papp László Budapest Sportarénában. Az Omega zenekar legújabb idei show-ja, a szintén több mint 50 éves skóciai rockbanda, a Nazareth koncertjével kezdődik. NICK VUJICIC - HIGGY, REMÉLJ, SZERESS

NICK VUJICIC - HIGGY, REMÉLJ, SZERESS Papp László Budapest Sportaréna

Nick Vujicic, a nemzetközi hírű prédikátor, szónok, motivációs tréner, aki karok és lábak nélkül született emberként vált ismertté, hazánkba látogat október 25-én. JAZZ+AZ koncert

JAZZ+AZ koncert Papp László Budapest Sportaréna

2000-2020: 20 YEARS CHALLENGE! Geszti Péter, Kozma Orsi, Váczi Eszter, Behumi Dóri, Dés Lászlóval és az eredeti zenekarral Jegyek, időpontok ITT



Evanescence

Evanescence Papp László Budapest Sportaréna

A legújabb európai turnéja keretében Budapestre is ellátogat az amerikai EVANESCENCE, 2019. szeptember 8-án az Arénába lépnek színpadra. ANDREA BOCELLI 2019.

ANDREA BOCELLI 2019. Papp László Budapest Sportaréna

A nagy érdeklődésre való tekintettel, Andrea Bocelli 2019. november 17-én is fellép a Papp László Budapest Sportarénában! Napjaink egyik legnépszerűbb tenorja örömmel tesz eleget a hazai közönség kívánságának, örömmel vállalta a második koncertet. A művész ismert operarészletekkel, népszerű popalbumainak és a „Sí” legújabb lemezének dalaival készül a budapesti koncertekre, ahol szimfonikus zenekar és kórus kíséri majd. RÓMEÓ ÉS JÚLIA - musical

RÓMEÓ ÉS JÚLIA - musical Papp László Budapest Sportaréna

Különleges forgószínpad, extra fények, kivetítők és közel 120 szereplő (színészek, táncosok, Tűzmadarak, a csarnokot bejátszó statiszták csapata) valamint a Magyar Virtuózok Zenekarának közreműködése biztosítja a lenyűgöző élményt szeptember 14-én az Arénában. Jegyek, időpontok ITT



Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti Papp László Budapest Sportaréna

EROS RAMAZZOTTI ÚJ ALBUMMAL ÚJRA MAGYARORSZÁGON! - Vita Ce N’è World Tour Az olasz szupersztár nem csak figyelmességből hangoztatja, hogy imádja Budapestet és a magyar közönséget, hanem be is bizonyítja: 2019-ben ugyanis negyedik élő koncertjére készül a Papp László Arénában! CESAR MILLAN LIVE - 2019

CESAR MILLAN LIVE - 2019 Papp László Budapest Sportaréna

Cesar Millan, a világhírű kutyapszichológus és motivációs szakember, szerte a világon milliók gondolkodásmódját és életét változtatta már meg televízióműsorai, könyvei, tanfolyamai és élő előadásai segítségével. Il Volo - 10 éves jubileumi koncert

Il Volo - 10 éves jubileumi koncert Papp László Budapest Sportaréna

Ígéretéhez híven újra Magyarországra látogat az IL VOLO!! Az idén 10 éves jubileumát ünneplő világhírű olasz énekes trió világ körüli turnéja keretében látogat ismét Budapestre. LINDSEY STIRLING TOUR 2019

LINDSEY STIRLING TOUR 2019 Papp László Budapest Sportaréna

A kivételes tehetségű Lindsey Stirling elképesztő sikerű turnéival már többször meghódította a világot és közte a magyar rajongókat is. Sokak örömére a 2019-es európai koncertkörútja keretében, október 7-én a Papp László Budapest Sportarénába is visszatér. Jegyek, időpontok ITT



APOSTOL 50 jubileumi koncert

APOSTOL 50 jubileumi koncert Papp László Budapest Sportaréna

APOSTOL 50 2020. március 20. (péntek), 20.00, Papp László Budapest Sportaréna REPUBLIC 30

REPUBLIC 30 Papp László Budapest Sportaréna

Juan Diego Flórez

Juan Diego Flórez Papp László Budapest Sportaréna

Juan Diego Flórez a "bel canto" tenorok közül is a legkülönlegesebbek közé tartozik. A pályája csúcsán lévő tenorista első alkalommal lép fel a Budapesti Sportarénában. A legnépszerűbb opera áriákból és operettekből összeállított műsort az Óbudai Danubia Zenekar kíséri. KOWALSKY MEG A VEGA - koncert 2020

KOWALSKY MEG A VEGA - koncert 2020 Papp László Budapest Sportaréna

A Kowalsky meg a Vega zenekar hagyományteremtő szándékkal, minden évét az ország valamelyik nagy koncerthelyszínén kezdi meg. Ezúttal visszatérnek a Papp László Budapest Sportarénába, és egy fergeteges koncerttel nyitják meg a 2020-as évet! Jegyek, időpontok ITT



Evanescence - Meet & Greet & Soundcheck Packages

Evanescence - Meet & Greet & Soundcheck Packages Papp László Budapest Sportaréna

ANDREA BOCELLI 2019

ANDREA BOCELLI 2019 Papp László Budapest Sportaréna

Andrea Bocelli napjaink egyik énekes géniusza, aki világszerte a legmagasabb szakmai elismeréseket és a közönség elismerő szeretetét vívta ki. Az olasz tenor 2019. november 16-án, a Papp László Budapest Sportarénába lép fel, ahol legújabb albumáról is hallhatunk dalokat. MÁGA ZOLTÁN - XII. Budapesti Újévi Koncert - 2020. január 1.

MÁGA ZOLTÁN - XII. Budapesti Újévi Koncert - 2020. január 1. Papp László Budapest Sportaréna [2019.07.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Beatles Turnéhoz menedzsert keresünk zenekar [2019.07.07.]

Gretsch Catalina shell szett hangszer [2019.06.24.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu