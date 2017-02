Képgalériák • Hammerfall Budapesten Kapcsolatok • HammerFall Budapesten a Hammerfall - beszélgetés Fredrik Larssonnal A 2017 január közepén induló Built To Tour turnéján a svéd HammerFall január 31.-én érkezett Budapestre. A jegyek elővételben elkeltek, a Barba Negra zsúfolásig megtelt már a két előzenekar fellépése alatt. Amíg a Lancer és a Gloryhammer ezer fokra izzította a hangulatot, a Hammerfall a backstageben a szokásos koncert előtti pihenőjét töltötte, de a banda basszerosa, Fredrik Larsson szívesen vállalta a beszélgetést. - Szia Fredrik, üdvözöllek Budapesten.

- Köszönöm, nagyszerű, hogy itt vagyunk! - Most honnan érkeztetek?

- Tegnapelőtt Milánóban játszottunk, tegnap pedig szabadnapunk volt. Azt hiszem, 23 koncertünk van a turnén, öt szabadnappal. Öt koncert, egy szabadnap…. ez így nagyon kényelmes. - Melyik országokban játszotok?

- A legtöbb show Németországban lesz. Ezen kívül játszunk még Ausztriában, Svájcban, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban. Eddig voltunk Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban és Olaszországban. - Te mióta vagy a Hammerfallban?

- Először 1994-től 97-ig. Ott voltam, amikor az első albumot kiadtuk. Utána kiszálltam, de tíz évvel később ismét a bandában voltam, ennek már tíz éve. - Milyen érzés otthagyni a zenekart, majd hosszú idő múlva visszatérni?

- Amikor kiléptem, még viszonylag jelentéktelen volt a Hammerfall, habár már megvolt az első lemezszerződésünk. ami akkor nagy dolognak számított! Utána gyorsan felfutott, a visszatérésemkor, 2007-ben már nagy név volt, és én azóta is nagyon jól érzem magam itt. - Tulajdonképpen mikor indult a Hammerfall?

- 1994/95-ben…. vagy 93-ban… számomra 1997-ben, amikor az első albumot kiadtuk. Abban az időben indultunk néhány rock versenyen. Végül nyertünk, egy barátom filmre vette a fellépésünket, és elküldte egy holland lemezkiadónak. Így kaptuk az első lemezszerződést. - Hány lemeze jelent meg a Hammerfallnak az évtizedek alatt?

- (Nevet) Nem tudom, szerintem pár millió! - Milyen az új album, a Built To Last fogadtatása?

- A múlt novemberi megjelenés óta jönnek a pozitív visszajelzések. Jók a sajtókritikák, és a turnén is egyre több ember jön egy-egy show-ra. Mint például ma is, itt a Barba Negrában, már elővételben elfogytak a jegyek. Úgy tűnik, szeretik a zenénket! - Beszéljünk kicsit rólad. Mikor kezdtél el zenélni?

- Az első basszusgitáromat 13 évesen kaptam. Apám több hangszeren játszik, így én is játszom zongorán, szaxofonon is. De végül a basszusgitárnál maradtam. Szuper dolog olyan hangszeren játszani, amit kevesen választanak. Mindenki gitározni vagy dobolni akar. Majd’ minden zenekar basszerost keres, ez nagyon jól jött nekem, sikerült sok tapasztalatot szereznem. - Miért éppen a heavy metalt választottad?

- Az első lemez, amit vettem, az Accepttől a Restles and Wild volt. Aztán egy barátommal együtt rávettük anyámat, jöjjön el velünk egy Accept koncertre, mivel olyan fiatalok voltunk, hogy egyedül nem mehettünk. Amíg anyám a füldugójával volt elfoglalva, mi a színpad előtt álltunk, és mutattuk a metálvillát az Acceptnek… Amikor aztán 2007-ben újra a Hammerfallban voltam, és azon a színpadon álltam, ahol már a kedvenc zenekaraim, Iron Maiden, Mötley Crüe, Judas Priest is… és én, ez a srác, ott játszottam… ez egy nagyon megindító pillanat volt számomra. - Köszönöm a beszélgetést, neked már készülni kell, én meg megyek, és alig várom, hogy lássalak benneteket a színpadon!

- Nagyon jó szórakozást kívánok ma estére, nagy buli lesz, ígérem! De még pár szót szeretnék üzenni a magyar rajongóknak. „Büszkék vagyunk, és örömmel tölt el bennünket, hogy ismét itt vagyunk Magyarországon, és már előre örülünk a következő alkalomnak. Talán találkozunk hamarosan valamilyen fesztiválon, vagy valahol másutt. Mindenképpen visszajövünk még!”

