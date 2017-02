"Nagyon sokat tesz bele a cselló szomorú hangja" Mint ahogy megirtuk elkészült vMX - Felemelt fejjel klipje. Síró 'Risztor' Flórián zeneszerzőt erről kérdeztük. Ha jól tudom a 8. VMX videoklip neked is köszönheti létezését. Milyen részed volt ebben?

Igen, ez így van. Az én feladatom, vagy ahogy te fogalmaztad, a részem, a zene felépítése volt. Itt értem azt, hogy a zene megalkotása, dinamikájának kidolgozása , az alap elkészítése, mindezt úgy, hogy a szövegnek megfelelő legyen. A hangulat az, ami nagyon számít egy dalnál. Talán ez az egyik legfontosabb része egy szerzeménynek, hiszen mikor egy ember meghallgat egy zenét, nem csak az fogja megfogni, amit éppen a dal mond, vagy nem csak egy fülbemászó dallam tudja elcsábítani a fület, hanem a hangulat is. Ha valaki meghallgat egy vidám számot vagy szomorú számot, biztos vagyok benne, hogy azonnal tudja magát valamihez kötni, esetleg azonosítani magát valamilyen momentumban. Pont erre törekedtem a “Felemelt fejjel” című dal hangszerelésénél is. Nagyon sokat tesz bele a cselló szomorú hangja és a zongora lágy játéka, majd a végén az erőteljes kitörés. Szerintem ez a klipben is teljesen megnyílvánul. Minden bizonnyal mondhatom, hogy az egyik legjobb dalt készítettük el eddig. Emellet a projekt mellett úgy tudjuk, hogy saját projekteken is dolgozol, mint például filmzeneszerzés. Most például láttuk megjelenni tőled a Mr. King filmzenéjét. Mesélsz nekünk kicsit errõl a Mr.King-rõl?

Ez egy vicces történet. Draviczki Tamás rendező barátommal még régebben beszélgettünk, hogy neki van számos filmötlete. Mesélt párról, majd a beszélgetésünk odáig jutott, hogy majd megkeres engem, hogy megkérjem a filmzene elkészítésére. Ennek már 2 éve. Viszont utána tényleg megkeresett, állta a szavát. Elkezdte mesélni, hogy volna egy rövidfilme, amit a tanulmányai során el kell készíteni, ez ugye a “Mr. King”. Egy maffia történet, amely teljes mértékig tükrözi a kegyetlen valóságot. Sokat beszélgettünk a filmzenéről, hogy neki milyen elképzelései vannak a témákkal és a hangulattal kapcsolatban, és ezt átadva teljesen szabadkezett adott nekem. Körülbelül egy hét alatt készültek el a zenék, minden egyes momentumra egy új dal, de megtartva a főtémát. Hamarosan látható is lesz a film, eddig csak a filmzenét publikálhattuk. Tanultad valahol az alapokat? Gondolom egy filmzenét nem kis munka megírni.

Zenei tanulmányaimat magánúton vettem. Tanultam klasszikus - és jazz zongorát, összhangzattant, karmesterséget. A zeneírás csak ennek a kiteljesedése volt. Nagyon szeretem a filmzenét, valamint annak a megalkotását. Ilyenkor a zeneszerzőnek nagyon nagy feladata van, hiszen a zene az egész filmet végig kíséri. Az egyetlen dolog, ami határokat szabhat az a képzelő erő. Igazából a zeneszerző az egyik legnagyobb ura a hangulatnak. Ő dönti el mikor milyen hangszer szólaljon meg, s hogyan, hogy milyen legyen a vezérfonal. Természetesen ezt mind konzultálva a rendezővel. Lesz még VMX-el közös projekted?

Teljes mértékig. Most készül a második nagylemezével, amelynek zenei betétjeit teljes mértékig én készítem. Igyenkszünk olyan dalokat írni, amelyek közel állnak mind a kettőnkhöz, viszont teljes mértékig viszik a mainstream vonalat. Számunkra nagyon fontos, hogy ezeknek a szabályoknak eleget tegyünk, mert egy zene úgy lehet igazán sikeres, ha minden ember számára képes valamit igazán átadni. Az albumon hallhatóak lesznek klasszikus hangszerelésű dalok, valamint abszolút modern hangzásúak is. Igyekszünk megfogni minden korosztályt, kicsiket és nagyokat egyaránt. Szuper, már várjuk a közös munkákat! Még egy utolsó kérdést engedj meg, ugye egy szövegíró a saját életébõl tud meríteni témákat, ugyanez van egy zeneszerzõ esetében is? Ha vidám vagy nyári jazz jön ki a zongorából ha pedig szomorú lassú zongoratémák?

Ugyanez működik a zeneszerzésre is. Annyit viszont meg kell említenem, hogy teljesen másként működik az, ha az emberből előtörnek a dalok, vagy ha egy megadott szerepre, érzésre kell írni egy dalt. Példának okáért, ha mondjuk egy musicalbe kell dalt szerezni, ott mindig át kell adni a zeneszerzőnek önmagát a szituációnak, hogy olyan dalt szerezzen, amely képes tükrözni a helyzet érzelmeit. [2017.02.16.]