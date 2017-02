Nagyon megváltozott a magyar énekes - stílusváltás Luigi módra! A Sláger TV közkedvelt énekese Luigi tizenhat év után döntött úgy, hogy jól esne valami változás, eljött az idő, hogy újat próbáljon ki. Pánikra nincs ok, a zene maradt, csak a haja lett rövidebb! Luiginak tavaly jelent meg Deja vu című nagylemeze a Magneoton gondozásában, rengeteg remek visszajelzést kapott rá, rajongóinak száma folyamatosan gyarapodik. Luigi azonban úgy döntött, 2017-ben egy kicsit meglepi kedvelőit, s ha imádott zenei stílusán nem is, de fizimiskáján változtat egy kicsit. Pontosabban a frizuráját frissítette fel. – Egy kicsit félve álltunk neki a hajvágásnak, hiszen a közönségem már régóta hosszú hajjal ismer. Először 2002-ben láthattak, még a Dárióban, természetesen hosszú tincsekkel. Eddig mindenki jól fogadta! - mesélte Luigi. Egyébként azt is elmondta, hogy valamennyire a dalokban is érzékelhető lesz a változás, ám senkinek nem kell megijednie, hiszen a hozzá annyira illő romantikus, szívhez szóló vonal az marad. A terv is megvan már az idei évre. – Sok munkám lesz ebben az évben is, szerencsére. Ami a videoklipeket illeti, négyet mindenképp szeretnék leforgatni és megmutatni a rajongóimnak, remélem úgy fogadják majd, mint a korábbiakat - zárta Luigi. – zene.hu –

[2017.02.18.] Megosztom: