Tripla szülinap a jubileumi Fishingen - elindult a jegyelővétel A 10. Fishing on Orfű 2017 június 20-24. között kerül megrendezésre A 10. Fishing on Orfű 2017 június 20-24. között kerül megrendezésre, a jubileumi fesztiál tehát 5 naposra duzzad, egy különleges keddi nappal kiegészülve.



Ezen a napon – csakúgy, mint a legelső Fishing nyitónapján – az akusztikus produkcióké lesz a főszerep. Fellép a Csík zenekar, Ferenczi György és a Rackajam, a Budapest Bár, a nap fénypontja pedig a pont aznap(!) 50 éves Lovasi András csendesülős koncertje lesz. Lovasi első zenekara, a (jövőre 30 éves) Kispál és a Borz 1996 óta tartott rendszeresen ún. csendes-ülős koncerteket, különleges vendégekkel, áthangszerelt vagy épp lecsupaszított dalokkal. Ez a hangvétel később önálló életre kelt egy szólólemez erejéig (Bandi a hegyről, 2001), majd a Kiscsillagban is folytatódott, az idei Semmi konferencia c. előadás zeneanyagába torkollva. Adta magát tehát ez a forma, hogy, – mintegy hidat képezve Lovasi szerzői-előadói korszakai között – az első 50 év legjobb és legfontosabb dalai így kerüljenek színpadra június 20-án, Orfűn. Az est vendégei között ott lesz Kispál András és Dióssy Ákos is, hogy a Kispál-univerzum legfontosabb dalai is elhangozhassanak. De itt még nem érnek véget a 10. Fishing szülinapos vonatkozásai. A jubileumi fesztivál zárásaként szombat este a nagyszínpadon egy különleges, alternatív zenei gálaműsorra kerül sor. Minden alternatív lesz, a tűzijáték, a jelmezek, a lézershow, de leginkább a slágerek: hiszen a 10 éves Fishing emblematikus dalai, a legfontosabb alternatív slágerek hangzanak majd el a fesztivál kedvenc és meghatározó előadóitól. A végén pedig... nos, a vége maradjon meglepetés tavaszig, ekkor a fesztivál kijön egy rendkívüli videoklippel, amiből már sejteni lehet, hogy mi is lesz a korona a gálán. 2017 november 11-én Lovasi András a Budapest Arénában is színpadra viszi életpályáját összegző, az első 50 év legjobb dalait bemutató Lovasi50 c. rendkívüli műsorát. A fesztivál rendkívül büszke arra, hogy egy számára nagyon fontos és meghatározó zenekar új dala lehet a jubileumi fesztivál himnusza. Örömmel mutatjuk be a Fishing on Orfű 2017-es fesztiválhimnuszát, amely a Megünnepelni jó c. vadonatúj hiperkarma dalra készült. A dal a jövőre érkező új hiperkarma-lemez előfutára. A jubileumi fesztivál egy új helyszínt is bemutat: A tűzhöz közel színpad egy intim, bensőséges helyszín lesz a fesztivál felső részén elterülő erdőben, pár perc sétára a Borfalu színpadtól. A természet ölén elhelyezett minimál-színpadon egyszálgitáros koncertek, zongorás szerzői estek kerülnek megrendezésre, valamint a helyszínre – a fesztivál története során először – beszivároghat a komolyzene vagy akár a jazz is. Lesznek külső helyszínek Az utóbbi években már elővételben teltházas Fishing hosszú idő óta hangoztatja, hogy a fesztivál nem növelheti területét, a Panorama Camping adottságai tökéletesek számára. A szervezők 2017-ben a fesztivál és Orfű életét is új külső helyszínekkel igyekszenek tovább pezsdíteni, melyek leginkább a település központja köré csoportosulnak majd. · Lesz színházi helyszín, melynek programját a fesztivál a Pécsi Országos Színházi Találkozó, azaz a POSZT stábjával közösen állítja össze. · Lesz folk-helyszín, ahol táncházzal, folk koncertekkel várják az érdeklődőket – a programot a Fonó Budai Zeneházzal közösen alakítja ki a fesztivál. · Lesz gyerek-kuckó, ahol gyerekprogramokkal, gyerekkoncertekkel, gyerekmegörzővel, valamint számos családbarát programmal is készülnek a szervezők. Már árulják a jegyeket A 2017-es Fishing on Orfű fesztiválra bérletek, valamint keddi napijegyek már kaphatók a Ticketportal és a Tixa hálózatában. · 5 napos bérlet (2017. június 20-24.) - 19 990 ft · 4 napos bérlet (2017. június 21-24.) - 17 990 ft · 3 napos bérlet (2017. június 22-24.) - 15 990 ft · Keddi napijegy (2017. június 20.) - 8 990 ft A további napijegyek a részletes zenei program bejelentésekor, 2017 márciusában kerülnek forgalomba. [2017.02.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Zenei szolgátatás szolgáltatás [2017.02.17.]

