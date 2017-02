Bejelentették! A Foo Fighters visszatér Budapestre!

A Foo Fighters 20 év után visszatér Budapestre!

Az utolsó nagy amerikai stadionrock banda 20 év után visszatér Budapestre: a Foo Fighters 2017. június 26-án ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában!

A Nirvana karizmatikus dobosa, Dave Grohl által alapított zenekar jelenleg az egyik legnépszerűbb rockbanda a világon.

Az 1995-ben debütáló Foo Fighters album megjelenését követő évtizedekben Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett és Pat Smear kihagyhatatlan csapattá vált a legnagyobb fesztiválokon éppúgy, mint stadion- és arénaturnéik alkalmával.



A banda lenyűgöző életművel rendelkezik, az eddig megjelent 8 albumuk a világ szinte összes országában arany- és platinalemez státuszt ért el, nyertek 11 Grammy- és 4 Brit Awards zenei díjat, és több mint 25 millió lemezt adtak el. Ráadásul maratoni koncerteket adnak, amelyek gerincét a rockhimnusszá vált dalaik, mint az Everlong, Monkey Wrench, My Hero, Learn To Fly, All My Life, Best Of You, The Pretender, Walk, vagy a Something From Nothing alkotják.

A budapesti koncertre jegyeket elsőként a hivatalos rajongói klub tagjai vásárolhatnak március 1-én, 10 órától. A belépők március 3-án, pénteken 10 órától lesznek elérhetők mindenki számára a www.livenation.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon keresztül. A koncertre a normál állójegyek mellett 6 különböző árkategóriájú ülőjegy lesz kapható.

[2017.02.27.]