Nem engednek haza a Meztelen Diplomaták! A diplomaták könnyed beatpop zenéjéhez a producerként közreműködő Prieger Zsolt tette hozzá azt a kis elektronikát, ami olyan jól áll a Ne menj haza című dalnak, amelyet most itt a zene.hu-n is bemutatunk. És jól áll neki az a japán rajzfilmekre emlékeztető videó is, aminek az ötlete, mint minden eddigi klip, most is házon belül született meg.

Jani – Seltsam János gitáros – portói kalandozása során olyan helyekre tévedt, ahol szinte életre kelt a dal hangulata és rögtön rögzítette is, amit látott: „Annyira tetszett a város, a környék, az óceán; minden annyira együtt volt, hogy egyszerűen csak maradni szerettem volna. Teljesen úgy éreztem magam, mintha a dalban lennék. Így aztán fogtam az első kamerát, ami a kezem ügyébe került és felvettem mindenfélét, hogy hátha majd jó lesz valamire." A dal és a hozzá készült klip már látható, hallható különböző zenei csatornákon. Koncerteket az idén országszerte várhatóak önállóan és a Magashegyi Underground zenekarral közösen is (Cseh Tamás Program előzenekari támogatás keretében).