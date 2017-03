Tóth Gabi nagy bejelentése péntek este

Tóth Gabi a hírt péntek este közölte.

Tóth Gabi az utóbbi időben sikert sikerre halmozott, rátalált a szerelem is. Az énekesnőnek most nagy fordulat következik az életében. Arról, hogy miért hagyja ott a mentorságot, ezzel együtt az X-Faktor stábját, kizárólag a Fókusznak mesélt az énekesnő!



Gabi azt nyilatkozta: legutóbbi győztes mentor volt Opitz Barbival, ami szép lezárása volt ennek a korszaknak. Úgy döntött, hogy a csúcson kell abbahagyni, ugyanakkor fájdalmas is volt számára ez a döntés, mert szerelmet, barátságot, kapcsolatokat, sikert hozott neki ez a műsor.

[2017.03.10.]