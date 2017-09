Ilyet még nem láttál! Filmsztárok és popsztárok süteményből! Október 7-én és 8-án a Gellért Hotelbe várnak minden sütemény kedvelőt! Idén új helyszínen, elegánsabb környezetben, számos torta díszítő, sütemény és csoki készítő előadással, gyermekprogramokkal várják a családokat az érdeklődőket a IV. Sütemény - és Tortafesztiválra, ahol nem túlzás állítani, hogy lélegzetelállító desszertkülönlegességek lesznek megtekinthetőek és kóstolhóatóak október első hétvégéjén. Ebben az évben a nők és a filmek a témája a torta design versenynek és kiállításnak, így a versenyzők tortába öntik többek között Marilyn Monroe, Harrison Ford színészeket, de marcipánból elkészítik a Trónok Harca és a Shrek szereplőit is.



A hazai gasztronómia nagyjai is előadásokat tartanak a fesztiválon, így találkozhatnak a látogatók Bernáth József séffel, aki előadása mellett új könyvét is dedikálja, de két olyan cukrász is bemutatót tart,aki a legutóbbi nemzetközi cukrász olimpián dobogos helyezést ért el.

Egészséges bűnbeesés címmel első alkalommal csatlakozik a programhoz az egészségtudatos életmódot követőknek, diétázoknak, ételallergiásoknak kedvező szekció.



Cukrászdákat, alapanyag gyártókat, dietetikusokat, az egészséges életmód nagykövetei prezentálnak majd az egészséges táplálkozás népszerűsítése érdekében. Természetesen a gyermekprogramok sem maradhatnak el, így amíg a szülők kóstolnak a gyermekek tortát készíthetnek gyurmából, rajzolhatnak és kreatív társasjátékokon vehetnek részt. Egy biztos, aki október első hétvégéjén ellátogat a Gellért Hotelbe, feledhetetlen ízélményekben és kulináris élvezetkben részesül majd a IV. Sütemény - és Tortafesztiválon! [2017.09.28.]

