Ma már elképzelhetetlen, ami az Exoticcal anno megtörtént Harminc évvel ezelőtti tartalom XXI századi technikával kivitelezve ,,Mint amikor az első igazi szerelmet el kell engedni a zord szülők tiltására... Valami hasonló történt három évtizeddel ezelőtt az Exotic együttessel. A mai világban szinte elképzelhetetlen, ami 30 évvel ezelőtt a zenészekkel megtörtént: dalaikról sanzonbizottság döntött, s mivel az akkor született szerzeményeik nem tetszettek az ítészeknek, így nem is kaptak lemezmegjelenési lehetőséget. Azért, hogy az ország mégis megismerje az Exotic nevet, komoly áldozatot hozott a csapat: elmentek egy populárisabb irányba, amelynek országos sikerét a Trabant és a Nézz rám tizedes c. slágereik jelképezik.



Az első szerelmet azonban nehezen engedi el az ember... Ugyanakkor kevesen térnek vissza hozzá, hiszen az is legalább olyan áldozatokkal jár, mint a másik irány. Az Exotic-nak azonban ez is sikerült: visszatértek eredeti szerelmükhöz, és előbányászták a három évtizede lapuló gyöngyszemeiket. A frissen megjelent CD kapcsán tartott sajtótájékoztatón pedig ezernyi titokra fény derült a múltból és a jelenről is...”



A ki nem adhatott dalok



Harminc éve olyan, ki nem adhatott dalok kerültek a legújabb ,,Nulladik” albumra többek között, mint az Isten hozott, mely a lemez alcímét is viseli. A zenekar billentyűse, Tabár István a Csillagok háborúja trilógiával vont párhuzamot, miután ott sem kronológiai sorrendben jelentek meg az epizódok. Mindennek nyomatékot adva egy Yoda-s pólót viselt az eseményen. Az erő velük volt.



Sanzon bizottság döntött a dalokról



A 80-as években még egy úgynevezett sanzon bizottság döntött a dalok kiadásának a lehetőségéről. Igaz volt ez mind a zenei, mind a lírai tartalmakra.



Az első album dalai is így kerültek kiválasztásra, ezért maradhattak le olyan „gyöngyszemek”, mint az albumon található Isten hozott, mely a határon túli magyarokról, kilátástalan helyzetükről, vagy a Kettesével ha sorba állsz, ami az elnyomásról és az azzal szembeni szerepvállalás lehetőségeiről szólnak.



Ezek a dalok harminc év elteltével bebizonyították, hogy kiállták az ,,idő vasfogát”.



,,Összeverekedtek” a Trabanton



A második album megjelenésekor a zenekar annyira heves vitába került a Trabant korongra kerülésével kapcsolatban, hogy kis híján tettlegességre került sor - nyilatkozta Vilmányi Gábor gitáros. Végül ezért sem került a front borítóra a kultikus gépjármű.



Őszintére öregedtek



A zenekar tagjai a konfliktusokat már teljesen másképp kezelik, mint harminc évvel ezelőtt, vagy akár Tamás Republic-hoz való igazolása esetén. Nem volt szükség a múltban ért sérelmek kibeszélésére, mert mindenki belátta, hogy ki-ki hol hibázott, így ,,őszintére öregedve” gyorsan átsiklottak a megélt nehéz pillanatokon.



A sajtótájékoztatón részt vett Bogdán Csaba, az Első Emelet gitárosa is, aki egyben az első három Exotic lemez kirendelt zenei rendezője is volt. Csabi a Facebook oldalán így nyilatkozott az albumról:



,,A mai világban mindig nagy öröm, ha megjelenik egy új zenei CD, főleg, ha van is valamilyen kötődése az embernek az előadókhoz. Az Exotic zenekar arra vállalkozott, hogy stúdióban felveszi és kiadja azokat a dalokat, amelyeket a kezdetekkor írtak és játszottak, de azok soha nem jelentek meg . A CD-t meghallgatva, úgy gondolom, ez egy jó ötlet volt, mert visszaidézi a 80-as évek világát mai hangzással, de az akkori életérzéséssel. A rendhagyó sajtótájékoztató a legendás törökbálinti P Stúdióban volt. Örülök, hogy részese lehettem az eseménynek."



Harminc évvel ezelőtti tartalom XXI századi technikával kivitelezve.



Mindig is fontos volt a zenekar életében a technikai lehetőségek kiaknázása, így ez az album úgy készült el, hogy a zenekar tagjai igazából csak a késztermék meghallgatásakor találkoztak. Vilmányi Gábornak van olyan szólója a lemezen, amit Stockholmban egy óceánjáró hajó kabinjában játszott fel és küldött el e-mailben. Ugyanígy aktívan jelen vannak a közösségi médiában, Facebook oldaluk rendszeresen friss tartalommal bővül, és ezért döntöttek a rendhagyó online sajtótájékoztató mellett is.

1987-ben először nem adta meg a bizottság az ORI hivatásos előadóművészi engedélyt... arra hivatkozva, hogy az énekes flegmatikus típus! Tették ezt annak ellenére, hogy megnyerték az Aorta nevű fesztivált 600 zenekar közül és már le volt kötve egy több, mint 20 állomásos országjáró turné! Jelezték, hogy ez esetben le kell mondani a fellépéseket! Gyorsan érkezett a hivatalos pozitív válasz. Tudta, hogy Sipos F. Tamás neve elírás? A frontember, amikor bement a szerzői jogvédő hivatalba az ott levő asszisztens jelezte, hogy ilyen néven már van regisztrált ügyfelük. Tamás erre A Sipos E (Exotic) Tamás nevet választotta, ám a kissé érdektelenséget mutató ügyintéző az F betűt toldotta az énekes nevéhez. [2017.11.28.]

