C.A.F.B. - Új nagylemez a kultikus hazai punkrock keresztapáktól! Az 1990 óta működő ikonikus hazai indie-punk banda, közel egy évet töltött stúdióban, új nagylemezének munkálataival. Az amerikai Sliver Records kiadó által nemrég napvilágot látott korong 16 izgalmas tracket tartalmaz, amelyek mind, a zenekar 1996 utáni világat idézik, természetesen enyhén modernebb változatban.



A Seattle varosában élő alapító-frontember Szakácsi Greg, valamint Süti mellett, most első ízben Urbán Laca dobos is hallatja a hangját az albumon, erre eddig nem volt példa.



A koncerteken a zenekarhoz Szőllősy Lajos, a Superbutt korai felállásának gitárosa is csatlakozik. A klasszikus “Zanza” lemez korszakából ismert felállással rögzített anyag néhány dalát élőben is hallhatja a közönség 2017 December 16-án Budapesten a Dürer Kertben, ahol a Hétköznapi csalódások, a Prosectura, a Macskanadrág, a Fegyelmező részleg és még sok más ütős banda társaságában ünnepli a Karácsonyt a C.A.F.B. is, persze amolyan jó punk módra!





A lemez az ismert boltokban megrendelhető:

https://store.cdbaby.com/m/cd/cafb12 Illetve virtuális formában is letölthető:

Spotify: https://open.spotify.com/album/2MghHtSHBvtyPjakzyGpOM További információ:

C.A.F.B. Facebook: https://www.facebook.com/CxAxFxB/ [2017.12.01.]