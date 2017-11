Megérkezett az új One Direction? A Why Don’t We formációt nem véletlenül emlegetik az új One Direction-nek – a tehetséges fiúbanda egy év alatt meghódította a világot Legújabb húzásuk még közelebb hozza őket a szívünkhöz: egy karácsonyi kislemezt dobtak a piacra. A karácsonyi klasszikusokat és saját szerzésű dalokat vegyítő ’Why Don’t We Christmas’ összesen 5 ünnepi számot tartalmaz. Az első megjelenés, amely az együttes saját felvétele, „Kiss You This Christmas” néven látott napvilágot a múlt héten.



A fiúbanda 2016-ban alakult, egy év alatt 4 kislemezt dobtak piacra, ebből kettő átvette a vezetést az iTunes chartokon, ezzel olyan előadókat megelőzve, mint Harry Styles vagy Ed Sheeran. A fiúk egy év alatt 9 millió Spotify stream-et és 105 millió YouTube megtekintést gyűjtöttek össze, és ez csak a kezdet. A Radio Disney már most NBT-ként (Next Big Thing) emlegeti őket – ahogy pár éve Camila Cabello-t, Shawn Mendes-t és Alessia Cara-t is -, a Billboard pedig feltette őket a 21 Under 21 listájára.



A fiúk 2018 februárjától végigturnézzák Amerikát, és nem kell sokat várnunk, hogy Európába is ellátogassanak. Mert miért ne tennék? - magneoton - [2017.11.29.] Megosztom: