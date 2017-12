A Dal 2018 - Ők kerültek be az elődöntőbe Bemutatták A Dal 2018 harminc elődöntős produkcióját szerdán a budapesti Akvárium Klubban. A dalválasztó show-t immár hetedik alkalommal rendezi meg a közmédia. A versenybe bejutott előadók között van A Dalban egyaránt harmadszor induló Király Viktor és Polgár Odett, ismét látható lesz a korábbi szereplők közül például a Leander Kills, Vastag Tamás, Kökény Attila, Heincz Gábor "Biga", a Maszkura és a Tücsökraj. Számos kevéssé ismert induló is lesz, így Andy Roll, Dánielfy Gergely, Gulyás Roland, a Nene zenekar vagy Süle Zsolt. A Dal 2018-ra több mint 350 pályamű érkezett, a zsűriben az elmúlt évekből ismert Frenreisz Károly és Both Miklós mellett új tagként Schell Judit színész és Mező Misi, a Magna Cum Laude énekese fog ülni. A Dal 2018 műsorvezetői



A két műsorvezető Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd Freddie lesz.



A Dal 2018. január 20-tól hat héten át szombatonként látható a Duna Televízióban, a döntőt február 24-én rendezik, akkor derül ki, melyik dal és előadó képviseli Magyarországot a jövő évi Eurovíziós Dalfesztiválon Lisszabonban.



A dalválasztó show-ban nemcsak Magyarország legjobb dalát keresi és választja ki a zsűri és a közönség, hanem értékes szakmai díjakat is lehet nyerni. "A Dal 2018 Legjobb Dalszövege" és a "A Dal 2018 Felfedezettje" elismerés mellett jövőre is lesz online Akusztik Dalverseny.



A legjobb 30 közé került előadók névsorárért klikk a következő oldalra.



