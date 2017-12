Fishing on Orfű 2018 - megérkezett a Jelezz vissza! Elindult a jegyértékesítés a világ legbarátságosabb orfűi fesztiváljára! A 11. Fishing on Orfű újra 4 napos lesz, még kevesebb szponzorral, még több Orfűn nyaraló zenésszel. A 2018-as fesztiválhimnusz a Supernem most debütáló Jelezz vissza c. dala lett. A 2018. június 20-23. között megrendezésre kerülő Fishing on Orfű a jól megszokott hangulattal és továbbra is a legizgalmasabb független zenei (és nem zenei) produkciókkal várja az érdeklődőket. A zenészek kedvenc fesztiválja az elmúlt években rendre elővételben teltházas lett, idén csak 4 napos bérletet lehet rá váltani, a napijegyek értékesítése februárban indul a részletes zenei program bejelentésekor. A tavaly 10. szülinapját ünneplő fesztivál szerint a 11. az új 1., ezért jövőre a fesztivál több szempontból is visszatér a gyökerekhez, hogy szinte szponzormentesen, teljesen függetlenül, a kereskedelmi szemléletre még inkább nemet mondva a Fishing még erősebb alternatívája lehessen a nyári zenei gigarendezvényeknek. Ráadásul ez a finomhangolás éve is lesz: „Tavaly rengeteg újításunk volt (erdei helyszín, színház, folk-helyszín, gyermekbirodalom, még több off-program), amik remekül indultak, és erősödött a Fishing összművészeti arculata. 2018-ban szeretnénk tovább vinni és tökéletesíteni ezt az irányt.” – mondta el Egyedi Péter, a fesztivál sajtófőnöke. „Ha ez a fesztivál jó, akkor az emberektől jó, ők pedig leginkább a hangulat miatt járnak hozzánk, nekünk meg továbbra is arra kell leginkább figyelnünk, hogy a fesztiválozással járó kellemetlenségekkel: sorbanállással, szekus vegzálással, tömegnyomorral a lehető legkevesebbszer találkozzanak a 4 nap alatt.” – mondta el Lovasi András, a fesztivál szervezője. „A Fishing továbbra is sokkal inkább hisz a létrehozott, mint a befogadott értékekben, továbbra is örömmel lesz otthona egy csomó olyan történésnek, ami csak ránk jellemző, mi pedig azok fesztiválja szeretnénk lenni, akik ezt igazán értékelik. A Fishing anno alterfesztként indult, és most, miután a hazai popzenei kínálatot ismét mesterségesen szétválasztották a nagy rádiók által nyomatott kommersz popra és minden más ezen kívül eső zenére, mi egyértelműen a "minden más" fesztiválja szeretnénk lenni, már csak hagyományaink miatt is.” – tette hozzá Lovasi Supernem – Jelezz vissza (dalpremier) A Fishing örömmel jelenti be, hogy 2018-as fesztiválhimnusza a Supernem Jelezz vissza c. dala lett, amely most debütál a fesztivál videómegosztóján. A dalhoz a 10. Fishing hangulatképeiből készített videóklipet a fesztivál főszervezője, Kálocz Tamás. A FOO tavaly (a Hiperkarma Megünnepelni jó c. dalával) indította a hagyományt, hogy egy emblematikus fellépője még kiadatlan dalát kérje el fesztiválhimnusznak. „Nagyon örültünk a megkeresésnek, hiszen a Fishing évek óta családi nyaralás is a szórakozás mellett, imádjuk! A dal is egyből passzolt a videóhoz, szóval pompás, hogy az új lemezünk második beharangozó trekkje egyből fesztiválhimnusz is lett.” – mondta el Papp Szabi, a zenekar basszusgitáros-énekese. - FOO - [2017.12.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Preda pánsíp hangszer [2017.12.12.]

