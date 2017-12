Izgalmas dallal jelentkezett a magyar tehetség - íme a Ma éjjel

Mutatjuk az újdonságot.

"A videót Genfben forgattuk Molnár Gáborral (Fool Moon) és Höltzl Gergellyel (Arteria design). A videóban egy helyi hip-hop táncművész, Sabrina Paiano is szerepel." - kezdte Claudia.



"A dal zenéjét én írtam, míg a magyar szöveget Major Eszer, akivel már korábban is dolgoztam együtt (Égig ér, Marad egy lélekrész). A kislemezdal a Fire c. nagylemezről lett kimásolva (Tom-Tom Records), ott Tonight c. található meg az eredeti angol verzió. A dalhoz francia nyelvű változat is készült Ce soir címmel." - tette hozzá a tehetség.

Íme a Ma éjjel





[2017.12.14.]