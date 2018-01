Laár András reagált! Így folytatódott az erősítős-sztori Laár András január 4-én hivatalos oldalán tette közé reakcióját. A tájékoztatót szó szerint közöljük. Kedves Emberek! Az erősítőm ellopásával, és annak megkerülésével kapcsolatban, szeretném az elmúlt napok történéseit ezúttal bővebben is elétek tárni, mert úgy látom, hogy az ügy kapcsán, illetve Király Eduárd posztja nyomán a "nemtudás", illetve a féltudás szedi áldozatait, s rengeteg embert késztet hibáztatásra, gyűlölködésre, vádaskodásra. Ezen csak azért nem vagyok megdöbbenve, mert manapság talán semmi másra nem lehet olyan jól építeni, az emberek tudatának manipulálása szempontjából, mint a gyűlölködésre. Való igaz, hogy előbb is reagálhattam volna a sárdobálásra, ami az irányomban posztok, kommentek formájában megnyílvánult, elsősorban a facebookon, de ember vagyok, nem pedig posztológép: van családom, szerencsére munkám is, valamint sok olyan kötelességem, elkötelezettségem, amelyek mellett nem feltétlen jut időm, s energiám arra, hogy a legrészletesebben taglaljam, hogyan és mi történt pontosan onnantól kezdve, hogy a rendőrségen bejelentettük feleségemmel az autóm feltörését, valamint az erősítőm ellopását. Azt gondoltam naívan, hogy az ellenem - mint sértettel szemben! - a facebookon kiposztolt vádakkal kapcsolatban, legalábbis a nyomozás lezárultáig, elég lesz, ha kinyílvánítom a jóhiszeműségem. Mivel ez kevésnek bizonyult, "s a méreg gyorsan terjed, gyorsan öl", most megosztom veletek a részleteket, melyek alapján talán ti is tisztábban fogtok látni az üggyel kapcsolatban, s talán higgadtabb, intelligensebb, bölcsebb kommunikációra nyílik így lehetőség. Tehát: 2017. december 17-ről 18-ra virradó hajnalon észleltük, hogy az autómat feltörték, s abból a fáradtság okán bennehagyott AER erősítőmet ellopták. (Épp a január 11-i Gödör Klub beli koncertünkre készültünk a Grotex Band-del és a próba után már nem volt lelkierőm felcipelni a lakásba a cuccot.) Egy percig sem vitatom, hogy balgaság volt bennehagyni az autóban az erősítőt éjszakára, pláne az utcán, de ez azért nem akkora bűn talán, amiért köpködni kellene az emberre, vagy kioktatni, pláne, hogy ha emiatt aztán fel is törik az autót élelmes rosszcsontok. Nos tehát, miután észleltük a történteket, bejelentést tettünk a rendőrségen az eset kapcsán, kijöttek helyszínelni, s feljelentést tettünk ismeretlen tettes ellen. Ekkor többek között, azt is elmondták a rendőrök - akik nagyon segítőkészek voltak végig - hogy magam részéről mindent tegyek meg a megfelelő fórumokon azért, hogy a leghamarabb híre menjen a lopásnak, mert így a tolvaj nehezebb helyzetbe kerül a lopott cucc "továbbpasszolásával". Felvették a kapcsolatot a forgalmazóval Ezért első körben felvettük a kapcsolatot az erősítő forgalmazójával, és értesítettünk kollégákat, zenészeket, boltosokat privát vonalakon, másrészt barátaim javaslatára a facebookon is megosztottam az erősítőm ellopását, és segítséget kértem nyílvánosan is, hátha valami nyomra akadunk. Másrészt, a nyomozók tudtomra adták, ha bármi hír eljut hozzám, bármi nyom kerül elém, bárki jelentkezik, arról őket TÁJÉKOZTATNOM KELL, mivel folyamatban levő nyomozás van, s amennyiben nem tájékoztatom őket, s a tudtuk nélkül intézkedem, azzal komoly bajba sodorhatom magam jogilag, s a nyomozás szempontjából károsultból/áldozatból könnyen bűnrészessé válhatok. Tehát, amikor a facebook bejegyzésem kapcsán engem megkeresett egy Király Edvárd nevű ember, arról nekem tájékoztatnom KELLETT a rendőrséget, s most tájékoztatlak titeket is ennek a megkeresésnek a részleteiről: Király Edvárd üzenetet küldött, melyben leírta, hogy ő mentős, s másodállásban egy vegyesáru boltban dolgozik a X. kerületi Kada utcában. Ide tért be egy zenésznek látszó ember, gitárral a hátán, erősítővel a kezében, majd ilyen-olyan indokkal eladásra kínálta Eduárdnak az erősítőt, 200 ezer forintért, amit ő lealkudott 150 ezer forintra, s meg is vette tőle azt. Király Edvárd az illető zenész kinézetű embert AZELŐTT, ÉS AZÓTA SEM LÁTTA, A NEVÉT SEM TUDJA, A VÉTELT NEM PAPÍROZTÁK LE.... de Edvárd a későbbiekben azért adott egy bizonyos, megközelítő személyleírást, ami a körülbelüli testmagasság, hajhossz és -szín, valamint a testalkat meghatározásában teljesedett ki. Király Edvárd a vásárlás után értesült róla, hogy tőlem pont egy olyan erősítőt loptak el, mint amilyet neki eladtak, jelentősen áron alul. Ezután vette fel velem a kapcsolatot, s küldött egy képet az erősítőről, hogy nem pont ezt keresem-e. Mivel a képen látható, egyébként nem túl gyakori erősítő ránézésre, típusára megegyezett az enyémmel, megpróbáltunk tovább jutni az azonosításban. Ekkor került szóba a gyári szám. Ezzel kapcsolatban újra egy hibámra derült fény, mivel úgy általában a mindenféle papírügyekkel én magam is kicsit slendrián vagyok, ráadásul feledékeny is. Ebből a szempontból Edvárdot is megértettem, hogy az adásvételről nem volt papírja: bár nekem volt anno, a hivatalos vásárlásról papírom, számlám, valamint az adásvételnek egy zenészbarátom szem- és fültanúja volt, de bizony, nem tudom, ezeket a papírokat hol is keressem. Ezt a körülményt, (mármint hogy nem tudom hol van az erősítő papírja) már a rendőrségi feljelentés kapcsán is jeleztük a nyomozóhatóság felé, és a szükséges dokumentumok beszerzésében az eladó forgalmazó segítségét kértük. A forgalmazó ennek kapcsán, nagy hirtelenjében 5 olyan gyáriszámot tudott felmutatni a rendszerében, amelyek a vásárlásom nagyjábóli időszakában eladott, ugyanilyen típusú erősítőkhöz tartoztak, de egyúttal jelezte, hogy a tényleges, pontos adatok, dokumentumok előkeresése neki is időbe telik, így az általa prezentált számok egyike sem biztos, hogy ténylegesen az én erősítőmhöz tartozik. Mindenesetre Edvárddal egyeztettük online az adatokat, de azok nem mutattak egyezést. ÉN EKKOR VISSZAKOZTAM mondván, hogy ezek szerint ez mégsem az én erősítőm lesz, annak ellenére, hogy az egybeesés meghökkentő. Ekkor hívta fel figyelmemet Edvárd arra a mikrofonra, s egy mikrofonnak a tokjára, amit az erősítő tokjában talált. Ezekről is küldött képet. Bár előzőleg már lemondtam a cuccról, ezzel újra izgalomba hozott, mert a mikrofon mindem kétséget kizáróan az én ütött-kopott Beuer-em volt. Átbeszéltük a dolgokat, mondta, hogy inkább egyeztessünk találkozót, s menjek be hozzá a vegyesáru kereskedésbe, s szemléljem meg személyesen is a tárgyakat, hátha - az akkor még hiányzó helyes gyári szám hiányában is - kiderül, hogy mégiscsak az én ellopott erősítőm került a tulajdonába.



A közlemény a következő oldalon folytatódik [2018.01.04.] (1. oldal) következő oldal » Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2018.01.04.]

Énekest és billentyüst keresünk! zenész » billentyűs [2018.01.04.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu