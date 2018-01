Exkluzív infokkal jön A Dal kulissza Minden, amit tudni akartál A Dalról. Exkluzív, színfalak mögötti információkkal várja a nézőket A Dal Kulissza Közvetlenül A Dal élő adásai után, 22.45-kor kezdődik a Duna Televízión A Dal Kulissza, ahol az előadók és a zsűri is számtalan érdekességgel szolgál majd a produkciókról. A Kulissza műsorvezetői idén Pflum Orsi és Forró Bence lesznek. „Idén új helyszínen várjuk a nézőket: a Kulissza stúdiójában beszélgetünk majd a versenyzőkkel, a zsűritagokkal és persze belesünk a színfalak mögé is: nagyon érdekel bennünket, hogy mit éreztek az előadók, hogyan vették a kihívásokat. És persze izgalmas és meglepő információkkal készülünk az indulókról. Korábban én is álltam ott, azon a színpadon, ahol most ők, és elmondhatom, hogy nagyon izgultam. Kíváncsian várjuk őket a Kulisszában – árulta el Pflum Orsi. Forró Bence hol a stúdióban Orsival, hol pedig az események másik mozgalmas helyszínén lesz: „A backstage körül vadászom majd a zenekarokat és faggatom őket A Dalos szereplésükről. Ilyenkor mindenki felfokozott hangulatban van, úgyhogy számítok a spontán és őszinte reakciókra. Az kimondottan érdekel, hogy előzetes várakozásaik hogyan valósultak meg” – mondta Forró Bence. Érdemes lesz nézni a Kulisszát, mert a számos érdekesség mellett nyerni is lehet majd, többek közt belépőjegyet A Dal élő adásaira. [2018.01.19.] Megosztom: