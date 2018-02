A Dal 2018 - kialakult az elődöntő mezőnye A Dal 2018 - február 3-án rendezték a harmadik válogatót. A szombati válogató adás után tizennyolcan kerültek a két elődöntőbe, melyek február 10-én és 17-én lesznek láthatóak a Duna Televízióban. A február 24-i döntőbe már csak nyolcan jutnak tovább, és közülük kerül majd ki A Dal 2018 nyertese. A nézők ma este is kizárólag sms-ben szavazhattak kedvencükre. A harmadik válogató továbbjutói: Maszkura és a Tücsökraj: Nagybetűs szavak

Ham ko ham: Bármerre jársz

Horváth Tamás: Meggyfa

Szőke Nikoletta, Kökény Attila, Szakcsi Lakatos Róbert: Életre kel

Horváth Cintia & Balogh Tomi: Journey (Break Your Chains)

Gulyás Roland: H Y P N O T I Z E D A Dal 2018 harmadik válogató - A zsűri pontjai: Szőke Nikoletta, Kökény Attila, Szakcsi Lakatos Róbert: Életre kel 44 pont Horváth Tamás: Meggyfa 42 pont Maszkura és a Tücsökraj: Nagybetűs szavak 38 pont Ham ko ham: Bármerre jársz 38 pont Nova Prospect: Vigyázó 37 pont Horváth Cintia & Balogh Tomi: Journey (Break Your Chains) 37 pont Tolvai Reni: Crack My Code 37 pont #yeahla ft. Eszes Viki: 1 Szó Mint 100 35 pont Gulyás Roland: H Y P N O T I Z E D 35 pont Andy Roll: Turn the lights on 33 pont A Dal 2018 első válogatóműsorát Leander Kills és Süle Zsolt nyerte holtversenyben. A zsűri döntésével még Király Viktor, Ceasefire X és Knoll Gabi, a nézők szavazataival pedig Vastag Tamás jutott tovább az elődöntőbe.



A második válogatóműsort szombaton holtversenyben Dánielfy Gergely és az AWS nyerte. A zsűri döntésével még a yesyes, Heincz Gábor BIGA és Odett, a nézők szavazataival a SativuS jutott tovább az elődöntőbe a közmédia showműsorában. A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében tudhatjuk továbbra is Frenreisz Károlyt, az LGT és a Skorpió zenekarok alapító tagját, Kossuth-díjas rockzenészt, valamint Both Miklóst, Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtőt. Az ítészek között van Schell Judit, Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes Művész, aki egyaránt ismerős lehet a színpadról, a mozivászonról és a televízió képernyőjéről, valamint Mező Misi a Magna Cum Laude énekes-gitárosa, aki vallja, hogy a legfontosabb az ének, a zene és a szöveg egysége, a produkció így alkot kerek egészet. Szombatonként 20.30 órakor Rátonyi Krisztával és Fehérvári Gábor Alfréddel, Freddievel együtt kereshetik tovább a Duna Televízió nézői Magyarország legjobb dalát. [2018.02.03.]

