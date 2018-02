Teltházas Depeche Mode varázs az Arénában - képekben

A 2017 májusi Groupamás szabadtéri koncert után a Budapest Arénában lépett ismét színpadra a Golbal Spirit Tour második szakaszában az itthon különösen nagy népszerűségnek örvendő Depeche Mode. A brit zenekar igazán elkényezteti a magyar rajongóit: idén még egy koncertet adnak majd a Volt Fesztiválon Sopronban június 26-án.

Az előzenekar az EMA – azaz Erika Michelle Anderson amerikai indusztriálpop-énekesnő és zenekara volt, túl sok vizet nem zavart. Egy kicsit talán a Goldfrapp melankolikusabb hangzásvilágára emlékeztetett jobb pillanataiban, bár nem túl hálás feladat lehet a Depeche előtt fellépni Budapesten.

Számomra több újítással is szolgált a koncert: először voltam az Arénában mióta készpénzmentessé tették a helyet, illetve a küzdőtér is szolgált némi meglepetéssel. A készpénzmentesség – mivel korán érkeztem és nem kellett a kártyakiváltásnál hosszú sort kivárnom – egész jól vizsgázott. Technikai hiba nem volt, viszont a büfékben a kiszolgálás továbbra is nagyon lassú, a tömeget egyáltalán nem bírják, pedig ugye ez koncerteken nem ritka. Ami meglepett, hogy a kiemelt állóhely a küzdőtéren egész kicsi volt. Ez örvendetes az eddigi tendenciákkal szemben: az elmúlt koncerteken a kiemelt állók a küzdőtér majdnem 2/3-át is elfoglalták, most viszont csak egy kb. 10 méteres rész volt a színpad előtt. A keverőpultot pedig kitették a küzdőtér szélére, tehát nem középen volt, ami nyilván sokkal több és jobb állóhelyet eredményezett, hiszen nem takarta ki a színpadot a keverő középen.

A koncert 20.45-kor kezdődött, és majdnem tizenegyig tartott, egy szavunk sem lehetett. A setlist csak pár helyen tért el a májusi koncerttől: a Going Backwards, It’s No Good, Barrel of a Gun, A Pain That I’m Used To-ig ugyanaz volt. Majd a Corrupt helyére bekerült Useless, ez nálam mindent vitt a dal közben játszott kisfilmmel. A szám teljesen új értelemet kapott a Use Less és Use More illetve More or Less szavak variálásával. A két kedvenc lassú számomból a Precious kapott most helyet (a Freelove-ot még mindig nem hallottam koncerten, szóval még el kell mennem több Depeche koncertre). Külön tetszett, hogy a színpadtechnikát nem tolták túl, elég sokat mutatták közelikben a zenekar tagjait a színpad mögötti kivetítőn. Nagyon komoly operatőri és vágói teljesítményt láthattunk, és megcsodálhattuk Dave tetkóit is elég közelről.



A koncertet végig Dave Gaham karizmája vitte előre. Amikor a közepe felé egy kicsit számomra laposabb lett a koncert, akkor is hozzá tudott annyit tenni, hogy ne legyen unalmas: a Cover Me, az Insight és a Home alatt kellett is ez nagyon. A koncert második fele viszont mindent vitt: egy kis best of-ot hallhattunk: az Everything Counts, a Stripped, majd az Enjoy the Silence következett az elmaradhatatlan közönség énekeltetéssel, integetéssel, Dave-es csípőkörzéssel együtt. A Never Let Me Down Again volt a normál műsor utolsó száma, majd egy kis szünet és a ráadás: a Strangelove-ot Martin énekelte, és egy akusztikus verziót hallhattunk belőle, majd a Walking In My Shoes-t, a Question of Time-ot és utoljára a Personal Jesus-t hallhattuk.

„Egy Depeche koncert mindig jó!” – szoktam mondani a barátaimnak. Most sem volt ez másképp, bár egy-két fenntartásom azért mindig van. Az egyik, ami nem tudom, hogy a zenekaron múlik-e: a hangosítás, vagy inkább „halkítás”. Nem értem, hogy miért nem lehet hangosabban szólnia az egésznek, más megoldotta nagyon jól – mondjuk eddig összesen nem túl sok koncert volt az Arénában, ami ebből a szempontból hibátlan jó volt (Lenny, ZZ Top, Roger Waters pl.). Simán tudtunk beszélgetni normál hangon a küzdőtér közepén, ami azért annyira nem jó. Emiatt hátul nem szólt túl jól: puffogott rendesen, ez mondjuk az Aréna adottságához tartozik, de akkor is tudni kellene valamit ezzel kezdeni a technikusoknak.



Kicsit hiányoltam a nagyobb kifutót, ez sokkal közelebb szokta hozni a zenekart a közönséghez. Gondolom ez a kiemelt állóhelyen lévőket nem zavarta annyira, a többieket viszont igen. Összeségében ismét egy jó koncertet kaptunk a Depeche-től, már most várjuk a júniust!

-Aretuska-



