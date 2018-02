EFOTT 2018 - itt az újabb nagy bejelentés

Az EFOTT szervezői megannyi programkínálattal és fellépőhozatallal javában készülnek már az idei fesztiválra, John Newman szuperhíre után pedig egy újabb ütős bejelentéssel rukkoltak elő

Az EFOTT szervezői megannyi programkínálattal és fellépőhozatallal javában készülnek már az idei fesztiválra, John Newman szuperhíre után pedig egy újabb ütős bejelentéssel rukkoltak elő: a Velencei-tó partjára érkezik napjaink egyik világkedvence, Jessie J. A Grammy-re is jelölt díva Európában már sokszor, de hazánkban még sosem lépett nagyközönség elé. A napokban azonban aláírta: 2018. július 10-16. között, a Velence-Sukoró térségében megrendezett EFOTT-on már biztosan ott lesz a nagyszínpadon!

A Bang Bang Ariana Grande-vel és Nicki Minajjal, a Price Tag, a Flashlight, a Domino és még sorolhatnánk – a sztár dalai többmilliárdos letöltést generáltak már a zene-streamelő platformokon, illetve a YouTube-on, de igen nagy tekintélyre és nézettségre tett szert a brit és ausztrál Voice mentoraként és zsűritagjaként is.

Az angol popdíva már fiatal korában elkönyvelte magáról, hogy az egyetlen olyan dolog, amiben mindig is jó volt, az az éneklés. Gyermekként tagja volt az iskolai kórusnak – bár onnan elküldték, mondván, túl hangos... Jessie J tovább küzdött, és 16 évesen felvételt nyert a The BRIT Schoolba, ahol olyan neves előadókkal végzett, mint Adele és Leona Lewis.



Karrierjét dalszövegíróként kezdte, többek között Chris Brown és Miley Cyrus is köszönhet neki dalokat. A sokak által ismert, négyszeres platinalemez minősítést kapott Party in the USA is Jessie J nevéhez fűződik, amely elmondása szerint akkora bevételt hozott neki, hogy három évig tudta fizetni belőle lakbérét.

2010-ben jelent meg első kislemeze Do It Like a Dude címmel, majd ezt követte a Price Tag, amely világszerte uralta a toplistákat. 2011 februárjában debütált első albuma, a Who You Are, amelyet még kettő követett (Alive 2013, Sweet Talker 2014). Közben megszületett David Guettával közös slágere, a Laserlight, amely szintén meghódította a világot. Évekig dolgozott a brit és az ausztrál Voice-ban, aztán újra robbantott: 2017 augusztusában megjelent Real Deal című slágere, amit három új dal követet – következő albumát pedig 2018-ra ígéri, R.O.S.E.címmel. Koncertjei mellett jelenleg a százmilliós nézettségű ázsiai profi tehetségkutatóban is aratja a sikereket: első nemzetközi versenyzőként hétről-hétre vezeti a szavazatok listáját.

A hazai közönség idén júliusban először hallhatja és láthatja a brit világsztárt élőben Velencén, az EFOTT-on: – Talán nem esem túlzásba, ha azt mondom, hogy ekkora popdíva, mint Jessie J, még nem érkezett a fesztiválra, és mi magunk is izgatottan várjuk őt a nagyszínpadra. Jelenleg zajlik a fellépők listájának véglegesítése, a közösségi oldalakon hétről-hétre publikáljuk a már biztos neveket, ezzel párhuzamosan pedig nagy erőkkel szervezzük a színes nappali, elsősorban sport, kulturális és turisztikai programokat – tájékoztatott Maszlavér Gábor fesztiváligazgató.

[2018.02.07.]