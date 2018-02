Virtuózok - Még lehet jelentkezni Meghosszabbították a Virtuózok jelentkezési határidejét Meghosszabbított határidővel várja a tehetséges fiatalok jelentkezését a Duna Televízió Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsora. A pályázatokat az új határidő szerint február 20-án éjfélig lehet beküldeni. Bár a vetélkedőre Magyarországról és a határon túlról egyaránt szép számmal jelentkeztek, a közmédia továbbra is várja a műsorra jelentkezőket. Pályázni a mediaklikk.hu/virtuozok oldalon lehet, ahol az online jelentkezési lap kitöltésén túl a pályázóknak egy videót is fel kell tölteniük az előadandó zeneműről. A Virtuózokba azoknak a jelentkezését várják, akik kiválóan játszanak a klasszikus zene hangszereinek egyikén vagy klasszikus énekben nyújtanak kiemelkedő teljesítményt. Továbbá visszavárják azokat a versenyzőket is, akik az előző évadok válogatói során nem jutottak tovább, de ismét szeretnék megmérettetni magukat. Ezúttal is három korcsoportban nevezhetnek a fiatalok: a Kicsik korcsoportjában 2003. június 1. és 2011. május 31. között született gyerekek mérhetik össze tudásukat. A Tinik korcsoportjában az 1998. június 1. és 2003. május 31. között született fiatalok indulhatnak, az 1993. június 1. és 1998. május 31. között született ifjak pedig a Nagyok korcsoportjának hangszeres mezőnyében bizonyíthatnak. A Nagyok korcsoportjának ének kategóriájába az 1990. június 1. és 1998. május 31. között született fiatalok küldhetik el nevezésüket. A Virtuózok Magyarország első komolyzenei tehetségkutatója idén tavasszal a negyedik évadával jelentkezik a Duna Televízió képernyőjén. [2018.02.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitárost és dobost keresek zenekar [2018.02.06.]

Metálzenészeket keresünk! zenész [2018.02.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu