Csak csajok zúznak a Dürerben - Dáma Lárma 2. Az eddigi sikerekre való tekintettel a Vasmacska zenekar úgy döntött, megszervezik a Dáma Lárma 2-t, Nőnap alkalmából.

Tavaly 41 zenész amazon állt és zúzott a színpadon. 2018-ban még nagyobb show-val készülnek a csajok. A helyszín a Dürer Kert Room 041 terme. Szuper ötlettel állt elő tavaly a Vasmacska zenekar: összehozta egy koncertre a magyar zenész lányok zömét – olyan buli volt ez, amilyet még nem látott az ország: egyetlen este alatt több mint 40 csaj játszotta a rockrajongók legdögösebb kedvenceit. Idén sem lesz ez másképp: ugyanis a nagy sikerre való tekintettel a Vasmacska „leánysága” úgy döntött, hogy újra összerántja a brigádot.



Idén a Dürer Kertet hódítják meg a csajok! Szóval március 2-án a Dürer Kertet tervezik bevenni a vagány zenész csajok. Újra a színpadra lép majd több, a produkció kedvéért újraélesztett egykori, és ma is aktívan koncertező csajbanda, meg persze jó néhány, csak emiatt a buli miatt alakult különleges formáció is, felejthetetlen slágerek feldolgozásaival, az akusztikustól egészen a metálig. Persze nem csak coverek, hanem saját szerzemények is előkerülnek ezen a feelinges estén, mert ahogy tavaly, idén is érkezik egy minikoncert erejéig a Buttercup, és a szervező Vasmacska zenekar csapata, valamint ebben az évben a Holy Chicks és egy külön erre az alkalomra készülő dob-performansz is várja a Dürer Kertbe érkező nagyérdeműt. Kapunyitás: 20:00

Kezdés: 21:00 Úgy tűnik, ez még a múltkorinál is gigantikusabb show lesz!



További részletek, képek, és persze híradás a készülődésről az esemény FB oldalán. [2018.02.18.]