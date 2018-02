A Killswitch Engage ismét Budapesten koncertezik 2008 és 2016 után a Killswitch Engage harmadszorra is visszatér Budapestre, a világ egyik legjobb metalcore bandája 2018. június 16-án ad koncertet az Akváriumban! A Killswitch Engage amerikai metalcore együttes, a massachusettsi Westfield-ből, az Overcast és az Aftershock bandák megszűnését követően alakult meg 1999-ben. A jelenlegi felállásban az énekes Jesse Leach, a basszista Mike D'Antonio, a gitárosok Adam Dutkiewicz, illetve Joel Stroetzel, a dobos pedig Justin Foley. A Killswitch Engage a 2004-ben kiadott The End of Heartache lemezével vált igen népszerűvé, amely aranylemez lett az USA-ban 500.000 eladott példányszámmal. A címadó számot Grammy-díjra is jelölték. A csapat sikerrel lépett fel már a legnagyobb fesztiválokon; úgymint a Soundwave Festival, Wacken Open Air, Reading and Leeds Festivals, Ozzfest, Download Festival, Rock on the Range, Rock Am Ring, Mayhem Festival, Monsters of Rock, Pointfest, Knotfest és a Heavy MTL. A banda több mint 4 millió albumot adott el idáig csak az Egyesült Államokban, és az amerikai heavy metal újhullámos képviselőiként tartják őket számon. A Killswitch Engage elsősorban metalcore-t játszik, a hangzást extrém metal és hardcore elemekkel kiegészítve. Többször nevezték már őket a metalcore egyik alapítójának is. A Killswitch Engage jelenleg nyolcadik albumának felvételein dolgozik, ami 2018 folyamán fog megjelenni.



A budapesti koncertre jegyek február 19-én 11 órától kaphatók a www.livenation.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon keresztül. [2018.02.18.]