Fonogram 2018 - megvannak a jelöltek!

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége 2018. március 7-én, szerda este rendezi a legrangosabb hazai könnyűzenei díjátadót, a Fonogram - Magyar Zenei Díj gálaestet, a magyar zenei élet legnagyobb, az alkotókat és a háttérszakembereket egyaránt felvonultató eseményét.

Az egykori Budai Ifjúsági Park helyszínén, a Várkert Bazárban megrendezendő nagyszabású eseményen a szakma széles körének szavazatai alapján vehetik át az elismeréseket a tavalyi év legjobb zenei teljesítményeit nyújtó előadóművészek. A rendezvényt élőben közvetíti az ATV.

A szavazás során 18 különböző műfaji kategóriában, a zenészekből, zenei szakemberekből, újságírókból álló széles körű jelölőbizottság, illetve egy szűkebb szakmai zsűri, az ún. Fonogram Bizottság tagjainak szavazatai alapján alakul ki a jelöltek névsora. A második fordulóban a nyerteseket a Fonogram Bizottság tagjai választják ki az elkövetkező két hét során. A szavazás első fordulója után a 2018-os jelöltek a következők:



1. az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

CARAMEL - 7 (Gold Record)

HOOLIGANS - 20. Jubileumi Koncertshow (M-Prod Artist Kft.)

IVAN & THE PARAZOL - Serial Killer (Modernial Records)

LITTLE G WEEVIL - Something Poppin' (XLNT Records)

PETER KOVARY & THE ROYAL REBELS - Halfway Till Morning (Music Fashion Art & Management)

ZORÁN - Aréna 2017 Unplugged (Universal Music Hungary)

2. az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

DAVID GILMOUR - Live At Pompeii (Sony Music)

JAMIROQUAI - Automaton (Universal Music Hungary)

QUEENS OF THE STONE AGE - Villains (Matador Records)

RED HOT CHILI PEPPERS - The Getaway (Magneoton / Warner Music)

U2 - Songs Of Experience (Universal Music Hungary)

3. az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

AMBER SMITH - New (Szerzői kiadás)

FISH! - Idő van / Visszhang (Gold Record)

HALOTT PÉNZ - Ahol a május földet ér / Ahol a május földet ér (JumoDaddy Remix) (Szerzői kiadás)

HEINCZ GÁBOR 'BIGA' - Gátlás sztriptíz (Schubert Music Publishing)

KOWALSKY MEG A VEGA - Kilenc (Szerzői kiadás)

MARGARET ISLAND - Bakancslista / A rab gólya (Gold Record)

4. az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

COLDPLAY - Kaleidoscope (EP) (Magneoton / Warner Music)

DUA LIPA - Dua Lipa (Magneoton / Warner Music)

ED SHEERAN - ÷ (Magneoton / Warner Music)

P!NK - What About Us (Sony Music)

THE KILLERS - Wonderful Wonderful (Universal Music Hungary)

5. az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

ANNA AND THE BARBIES - Utópia (Supermanagement)

APEY - Stranger (MMM Records)

ELEFÁNT - Minden (Launching Gagarin Records & Management)

GUSTAVE TIGER - Chaste And Mystic Tribadry (Tom-Tom Records)

HIPERKARMA - délibáb (Interwurlitzer)

THE CARBONFOOLS - Tau Ceti’s Lights (Gold Record)

VERA JONAS EXPERIMENT - Last Song (Launching Gagarin Records & Management)

6. az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

ARCADE FIRE - Everything Now (Sony Music)

BIFFY CLYRO - Ellipsis (Magneoton / Warner Music)

KASABIAN - For Crying Out Loud (Sony Music)

KINGS OF LEON - WALLS (Sony Music)

LIAM GALLAGHER - As You Were (Magneoton / Warner Music)

7. az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

BABÉ SILA - August (Mamazone)

BELGA - Remix Razzia (1G Records)

BRAINS - Életlen / Keep Burning (Beats Hotel Records)

JÓNÁS VERA EXPERIMENT - Remixed (Launching Gagarin Records & Management)

VAD FRUTTIK - HighTech (O.S. Menedzsment)

8. az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

CALVIN HARRIS - Funk Wav Bounces Vol.1 (Sony Music)

DAVID GUETTA - 2U (feat. Justin Bieber) / Dirty Sexy Money (feat. Afrojack & Charli XCX & French Montana) (Elephant House/ Warner Music)

KYGO & SELENA GOMEZ - It Ain't Me (Sony Music)

THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY - Something Just Like This (Sony Music)

THE XX - I See You (Young Turks Recordings)

9. az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

BËLGA - Csumpa (O.S. Menedzsment)

GANXSTA ZOLEE ÉS A KARTEL - K.O. / Heroin (Szerzői kiadás / Hunnia Records & Film Production)

HALOTT PÉNZ - Otthon (szerzői kiadás)

HŐSÖK - Rapertoár (#hősöktizenöt) / Remény / R.A.P. (feat. Siska Finuccsi, Tibbah, Phat) / Sosem elég (feat. Deego) / Vadnak születtünk / Hamis (Gold Record)

MAJKA - Mindenki táncol /90`/ / Partykarantén (A Mi dalunk) / Supersonal (feat. Curtis, és a Ők) (Magneoton)

10. az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

DRAKE - More Life (Universal Music Hungary)

EMINEM - Revival (Universal Music Hungary)

KENDRICK LAMAR - DAMN. (Universal Music Hungary)

MARY J. BLIGE - Strength Of A Woman (Universal Music Hungary)

WIZ KHALIFA - Laugh Now, Fly Later (Magneoton / Warner Music)

11. az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

ØRDØG - Sötétanyag (EDGE Records (HMR Music Kft.))

APEY & THE PEA - HEX (MMM Records)

AWS - Kint a vízből (EDGE Records (HMR Music Kft.))

LEANDER KILLS - Élet a halál előtt (Keytracks Hungary)

PETA - Homo Imperfectus (Szerzői kiadás)

12. az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

GOJIRA - Magma (Magneoton / Warner Music)

KORN - The Serenity Of Suffering (Magneoton / Warner Music)

MARILYN MANSON - Heaven Upside Down (Universal Music Hungary)

MASTODON - Emperor Of Sand (Magneoton / Warner Music)

RISE AGAINST - Wolves (Universal Music Hungary)

STONE SOUR - Hydrograd (Magneoton / Warner Music)

13. az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele

DUPLA KÁVÉ - Szegfű (Stefanus Kiadó)

MR. RICK - Zárjon be a gyár 2017 (HungaroSound)

PELLER KÁROLY - Operettslágerek - Slágeroperettek (GrundRecords)

POLGÁR PETI - HUN a Peti (HungaroSound)

VASTAG CSABA - Mindig voltak győztesek (szenes művészeti kft)

14. az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele

BUDAPEST VOICES - Kislemez (PR Garden)

CHARLIE, HORVÁTH ÁDÁM, BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA, BUDAPEST PHILHARMONIC ORCHESTRA - And The World Turns/A forduló világ (Vox Artis Bt.)

GÁJER BÁLINT - Swing Karácsony (Universal Music Hungary)

IRIGY HÓNALJMIRIGY - Origó (Pápai Joci) / Darabokra törted a számom / Ma van a szülinapom (Alma Paródia) (Gold Record)

STEREO SWING FEAT SZŰCS GABI - Bug Eyed Betty / We Wanna Swing Your World (Szerzői kiadás)

15. az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele

BUBORÉK EGYÜTTES - Locsolkodó (Szerzői kiadás)

FARKASHÁZI RÉKA ÉS A TINTANYÚL - Igazi karácsony (Kolibri Kiadó)

HANGSZERSIMOGATÓ - Varázslások (Egység Média)

SZEGEDI SZIMFONIKUS ZENEKAR - Ludas Matyi (BonBon Matiné)

ÚJ BOJTORJÁN (POMÁZI ZOLTÁN) - Gyerekkorom legszebb nyara (Szerzői kiadás)

16. az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele

GYÉMÁNT BÁLINT - True Listener (BMC Records)

PÁTKAI ROZINA - Paraíso na Terra (Tom-Tom Records)

PETER SARIK TRIO - Lucky Dog (Hunnia Records & Film Production)

TRIO MIDNIGHT, SZAKCSI LAKATOS BÉLA, TONY LAKATOS - To Meet Again (Songs Of Pál S. Gábor) (Tom-Tom Records)

TZUMO ÁRPÁD, MELISSA ALDANA, JURE PUKL, SOSO LAKATOS, JOSH GINSBURG, KYLE POOLE - Promise (Hunnia Records & Film Production)

17. az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele

A KALÁKA ÉS A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR - Hangol már a zenekar (Gryllus kft.)

FIRKIN - Into The Night (Pump Jump Records)

MESZECSINKA - Álomban ébren (NarRator Records)

SZALÓKI ÁGII - Fújnak a fellegek (FolkEurópa)

SZIRTES EDINA MÓKUS - Ki viszi át […] Who carries love over […] / Vidróczki (Magneoton / Gryllus kft.)

18. az év felfedezettje

DEEP GLAZE - Pressure (MZK Publishing)

KOLLÁNYI ZSUZSI - Valahonnan (x Lotfi Begi feat. Majka) / Minden úgy van jól, ahogy (Magneoton)

OPITZ BARBARA - Végem (Gold Record)

SOULWAVE - Nehezen múlik / Hálószoba / Kalandor / Mindent elhittem / Szaladok (Universal Music Hungary)

ZÄVODI - #hátterzaj / LEMONäDE / #utolérafény / #MONEYTALK$ (Závodi Records)

[2018.02.19.]