A muzsikusnak dalból van a lelke... Budapest Bár koncerten jártunk

Budapest Bár „Itt van a város turné” a Zsolnay Negyed E78 termében.

A Budapest Bár vitathatatlanul napjaink egyik legnépszerűbb magyar koncertzenekara. Stílusa az 1920-as, 30-as évek budapesti kávéházainak világából ered, ám az ismert és kedvelt dalokat ők cigányzenei alapokon, jazz, pop, rock, klezmer és sok más zenei műfaj elemeivel ötvözik, ezáltal megteremtve a gypsy lounge zenei irányzatát. Farkas Róbert és zenekara (Farkas Róbert - hegedű, gitár, Farkas Mihály - cimbalom, Ökrös Károly - harmonika, zongora, Farkas Richárd - bőgő, Kisvári Ferenc - dob) legújabb dalaikat mutatták be ezen a kétórás koncerten, melyen a két díva, Behumi Dóri és Németh Juci mellett a „dívók”, Frenk, Keleti András, Kollár-Klemencz László és Szűcs Krisztián daloltak. Budapest című új, modernebb hangvételű lemezüket is népszerűsítették ezúttal – amely nemcsak azért különleges, mert szinte minden dal a fővárosról szól rajta, hanem mert a feldolgozások mellett túlsúlyba kerültek az új, saját dalok – ezekből is bemutattak jó néhányat Pécsett is, a régi kedvencek mellett.

Behumi Dóri rumbája után Németh András csacsacsája, majd Kollár-Klemenc Laci Csinibabája teremtett alaphangulatot a mulatsághoz. Ha néha picit karaokehoz vagy egy jól sikerült haknihoz hasonlítottak is a nótázások, a koncert közepe felé valódi, művészi értékeket is felmutató előadásoknak is tanúi lehettünk. Ilyen volt Frenk Alabama song-ja, Doors-újragondolása (avagy „Show me the way to the next whisky bar”), a Németh Jucival együtt előadott „Where the wild roses grow”, vagy a saját gitárkíséretével-szólójával eljátszott Iggy Pop nóta, a Tonight („Everything will be allright”).

Újszerű és izgalmas volt hallani a drum&bass citerázást, Americano-remixet élőben. Egy, a CD-t reklámozó intermezzó után Farkas Ricsi is lenyűgözött minket bőgőszólójával. Darálták, szaporázták a hangokat, ritmusokat a kiváló zenészek, virtuóz tangóharmonikázást is élvezhettünk, így az autentikus cigányzene modern hangzással vegyítve valódi kulturális csemegeként szolgálhatott a közönség számára. Nekem a „Budapest Bár” dal lopta be magát leginkább a fülembe-szívembe: „Legyél hát pozitív, gondolj a jövőre, ha nincs jövő, lesz majd jövőre!”.

A tavaly tízéves Budapest Bár ezen a pécsi „after party-n” cikázott a zenei stílusok között. A turné címe alapján a fővárost hozták el hozzánk, egyúttal azt is remélve, hogy az egész város – mármint jelen esetben Pécs - eljön erre a bulira. És majdnem így is volt: mindenféle generáció képviseltette magát ezen a remek eseményen: korosztályok találkozhattak, elegyedhettek, szórakozhattak. Láttunk bájos 70-80 éves párt összebújva táncolni, ami több volt, mint megható.



Ezen a koncerten lehetett csókot váltani a pultnál, lehetett duruzsolni, táncolni, hangosan együtt énekelni - ami egy ilyen csoportos terápiás foglalkozás (elterjedtebb nevén „koncert”) esetében kifejezetten áldásos és nagyban növeli a foglalkozás céljának elérésének esélyét. A népszerűség és a nagysikerű koncert egyúttal arra is rámutatott, hogy ilyen jellegű és színvonalú bárzenére feltétlenül lenne kereslet itt Pécsen is – és a helyi zenész-felhozatalt tekintve, azt gondolom kínálat is akadna bőven. Már csak a megvalósítás hibádzik.

A koncerthez szerencsés helyszínnek bizonyult az E78 koncertterme, hiszen itt lehetett zsongani, csevegni, társasággal zajongni, nem csendes-ülni, mint a Kodály Központban a korábbi koncertek alkalmával. Nagy köszönet ezért Kiss Mónikának, aki megálmodta ide a koncertet (és persze hála a Kínai Újévnek, hogy mostanra időzítette magát, és ennek köszönhetően a Kodály Központ koncertterme már foglalt volt erre az estére). Itt, kérem még a bárban is folyt a tánc, miközben bent a koncertteremben az énekesek saját dalaikra zendítettek rá, ezúttal budapestbáros köntösbe bújtatva. Elhangzott többek között a Kistehén zenekar dala, az „Ezt is elviszem magammal”. Én, azt hiszem, ezt a koncertélményt is elviszem magammal.

Írta: Zsenilia Fotó: Szalai Bence

[2018.02.20.]