Rammstein
Rammstein

Till Lindemann 2025-ben nagy arénaturnéra indul Európában

2025 őszén Till Lindemann új “Meine Welt” turnéjával Európa-szerte látható lesz. A rajongók gigantikus, teljesen áttervezett showműsorokra számíthatnak többek között Lipcsében, Frankfurtban, Dortmundban, Drezdában, Hamburgban, Münchenben és még számos más németországi városban. Az európai turné során Ausztriába, Magyarországra, Romániába, Bulgáriába, Horvátországba és sok más országba is ellátogat.

A 2023-as európai szólóturné elsöprő sikere után Till Lindemann, a kivételes művész, 2025 őszén ismét minden várakozást felülmúl. A Rammstein frontembere radikális, kompromisszummentes és egyedi művészetet képvisel, amit világszerte rajongók milliói ünnepelnek. Nem véletlen, hogy a közelgő turné címe “Meine Welt” (azaz “Az én világom”). 2025. október 29-től kezdve: Üdvözlet Till Lindemann univerzumában.

Fred Handwerker, a Handwerker Promotion e GmbH vezérigazgatója és az európai turné szervezője: „Nagyon várjuk Till 2025-ös turnéját. A ‘Meine Welt’ turné inspirálni fogja a rajongókat Németországban és Európában, és nem csak zenei, hanem esztétikai szempontból is új mércét állít majd fel egy fenomenális színpadi designnal.”

Budapestre december 2-án érkezik Lindemann világa.

Jegyek

[2025.11.16.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
