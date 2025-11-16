Till Lindemann 2025-ben nagy arénaturnéra indul Európában
2025 őszén Till Lindemann új “Meine Welt” turnéjával Európa-szerte látható lesz. A rajongók gigantikus, teljesen áttervezett showműsorokra számíthatnak többek között Lipcsében, Frankfurtban, Dortmundban, Drezdában, Hamburgban, Münchenben és még számos más németországi városban. Az európai turné során Ausztriába, Magyarországra, Romániába, Bulgáriába, Horvátországba és sok más országba is ellátogat.
A 2023-as európai szólóturné elsöprő sikere után Till Lindemann, a kivételes művész, 2025 őszén ismét minden várakozást felülmúl. A Rammstein frontembere radikális, kompromisszummentes és egyedi művészetet képvisel, amit világszerte rajongók milliói ünnepelnek. Nem véletlen, hogy a közelgő turné címe “Meine Welt” (azaz “Az én világom”). 2025. október 29-től kezdve: Üdvözlet Till Lindemann univerzumában.
Fred Handwerker, a Handwerker Promotion e GmbH vezérigazgatója és az európai turné szervezője: „Nagyon várjuk Till 2025-ös turnéját. A ‘Meine Welt’ turné inspirálni fogja a rajongókat Németországban és Európában, és nem csak zenei, hanem esztétikai szempontból is új mércét állít majd fel egy fenomenális színpadi designnal.”
Budapestre december 2-án érkezik Lindemann világa.
