Jótékonysági szavazást indított a Dumaszínház

A Dumaszínház 2026. január 3-án rendezi meg eddigi legnagyobb volumenű All Stars-estjét (Dolgozzuk fel együtt! - A nagy karácsonyi after) az MVM Dome-ban, ahol 13.000 fős közönség előtt lépnek színpadra a hazai stand-up élvonalának képviselői: Ráskó Eszter, Hadházi László, Kovács András Péter és Kőhalmi Zoltán.

Az eseményhez kapcsolódóan a Dumaszínház egy jótékonysági kezdeményezést is elindít, amelynek célja, hogy a humort összekapcsolja a társadalmi felelősségvállalással.

A projekt központi gondolata: „Közönségből közösséget építünk.”

A kezdeményezés keretében a Dumaszínház megkeresett több olyan alapítványt és civil szervezetet, amelyek munkája példaértékű, és méltó arra, hogy szélesebb közönség is megismerje küldetésüket.

A szervezetek közötti választás a közönség kezébe kerül: a Dumaszínház hivatalos Facebook-oldalán online szavazás indult, ahol bárki leadhatja voksát arra, hogy a minden egyes eladott jegyből származó 200 forint melyik szervezethez kerüljön támogatásként.

A szavazás 2025. november 3-30-ig tart. A legtöbb szavazatot gyűjtő civil szervezet képviselője a januári eseményen, ünnepélyes keretek között veheti át a támogatást. A kezdeményezés célja, hogy a közönség tagjai ne pusztán nézőként legyenek jelen, hanem aktív részesei lehessenek egy közös társadalmi ügynek.

A Dumaszínház ezzel a lépéssel szeretné hangsúlyozni, hogy a humor és a nevetés mellett a társadalmi érzékenység és az egymás iránti felelősségvállalás is kiemelt szerepet kap a munkájukban.

További információk és a szavazás elérhető a Dumaszínház Facebook-oldalán!

[2025.11.16.]