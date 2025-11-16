Ismét Budapesten a kanadai énekes-dalszerző - Jonathan Roy az A38 Hajón

Két év után tér vissza Budapestre Jonathan Roy, hogy új lemezét megmutassa a magyar rajongóinak is. 2024-es nagysikerű koncertje után egy újabb megérintő, bensőséges estére számíthat mindenki február 3-án az A38 fedélzetén.

„Minden dal egy befelé vezető út, azt akarom, hogy az emberek azt érezzék, hogy nem csak hallgatják a dalokat, hanem átélik a történetet velem együtt.” – Mondja Jonathan a saját zenei hozzáállásáról.

Ezt mindenki megtapasztalhatta már, aki látta az előadót élőben, koncertjein kelnek igazán életre a dalok, Jonathan energiáját megtámogatja profi zenekara, minden egyes helyszínt a történetmesélés és a lelki utazások szentélyévé változtatva.

Ez most megjelent Symphony of Doubts címre keresztelt lemezével még erősebben szerepet kap majd, hiszen Jonathan saját bevallása szerint itt nemcsak zenél, hanem élményeket ír. „Nagyon fontos volt számunkra, hogy ezt az albumot a zenekarral készítsük el. Szerettük volna megörökíteni azt a csodát, ami a fellépéseink alkalmával történik, ahol mindenki érzi az energiát és közönséggel való kapcsolódást.” – Mondja az énekes-dalszerző, aki a 2009-ben megjelent What I’ve Become óta aktívan szolgálja a rajongóit. A debütáló albumát hamar követte a második, majd 2011-ben már első francia nyelvű lemeze a La Route is megjelent. Az idei Symphony of Doubts már hétre emelte nagylemezei számát, amivel talán a legtermékenyebb hokijátékos címre is okkal pályázik, hiszen Jonathan zenei menetelése nem volt mindig egyértelmű. Gyerekként azt hitte, hogy profi hokijátékos lesz, mint az apja, aki az NHL legendás játékosa, Patrick Roy. A Quebec Major Junior Hockey League-ben, úgy tűnt, hogy Jonathan folytatni fogja a "családi örökséget", azonban az ő igazi szenvedélye a zene egyre erősebben felszínre tört, szögre akasztotta a korcsolyát, majd munkához látott, hogy a lelke darabjait megismerje a nagyvilág.

Ennek az útnak minden állomása fellelhető dalaiban, a Symphony of Doubts tele őszinte dalszövegekkel, szívfacsaró sebezhetőséggel és nagyívű dallamokkal egyértelműen újra értelmezte Jonathan Roy hangzását és szélesítette közönségét. Azt, hogy jól döntött, jól mutatja 120 millió feletti Spotify és 300 millió feletti YouTube lejátszása, aranylemezei és folyamatosan növekvő rajongótábora.

Aki átélné ezt a különlegesen belsőséges és felemelő élményt élőben is, az február 3-án az A38 Hajón elindulhat egy utazásra Jonathan Roy második magyarországi koncertjén.

Jegyek

[2025.11.16.]