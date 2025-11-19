Kékkői Zalán világa az Analog Music Hall színpadán

November 29-én az Analog Music Hall színpadán ismét a gitáré és a kreatív hangszeres zenéé lesz a főszerep, amikor Kékkői Zalán élőben mutatja be két instrumentális albumának esszenciáját. A sokoldalú zenész évtizedek óta meghatározó szereplője a magyar rock- és popszcénának, most pedig saját dalaival invitálja közönségét egy intenzív és személyes zenei élményre.

A műsor középpontjában a „My World, My Dream” és a „NOAi” szerzeményei állnak, amelyek finoman egyensúlyoznak a nagyívű dallamok, a részletgazdag hangképek és a modern gitárhangzás között.

A koncertre összeállt zenekar névsora önmagában is bivalyerős: a ritmusalapot a két virtuóz dobos, Borlai Gergő és Kaszás Péter formálja, a gitárszekciót Dandó Zolika teszi még izgalmasabbá, a basszust Takács Roland, a billentyűs hangzásvilágot pedig Zombori Atus kelti életre.

Zalán játékában egyszerre van jelen a rock lendülete, a blues érzelmessége, a fusion szabadsága és az a finom, atmoszferikus réteg, amit csak a saját kompozíciói tudnak megteremteni. Ez az este nem pusztán egy koncert lesz, hanem egy olyan zenés utazás, ahol a precizitás és a spontaneitás kéz a kézben jár.

Az esemény azoknak szól, akik értékelik a hangszeres zene erejét, a karakteres dallamokat és a magas szintű zenészi kommunikációt. Egy ritka alkalom, ahol ennyi műfaj, ennyi energia és ennyi kiváló zenész találkozik egyetlen színpadon.

Ha szeretnéd átélni az ősz egyik leginspirálóbb koncertjét, akkor november 29-én az Analog Music Hall-ban a helyed.

