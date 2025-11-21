Joey Valence & Brae újra Magyarországon - május 29-én Budapesten robban a HYPERYOUTH

A nemzetközi alternatív hiphop színtér egyik legizgalmasabb és legőrültebb párosa, Joey Valence & Brae (röviden JVB) első önálló koncertjét adja Magyarországon, a HYPERYOUTH WORLD TOUR részeként. A duó május 29-én koncertezik a Dürer Kertben, egyenesen a világkörüli turnéjuk részeként, amelyről a BBC Radio 1 műsorvezetője, Jack Saunders úgy emlékezett meg, mint „a legjobb élő show, amit évek óta láttam.”

A Pennsylvaniából indult Joey Valence & Brae az elmúlt négy évben igazi globális jelenséggé nőtte ki magát, és a kortárs alternatív hiphop egyik legenergikusabb élő produkciójává vált. Az RCA Records gondozásában megjelent harmadik stúdióalbumuk, a HYPERYOUTH új szintre emelte a duó hangzásvilágát: egy sample-heavy, maximalista zenei robbanás, amelyben a 90-es évek hiphop hangzásának, a drum’n’bass lüktetésének és az elektronikus zenének a fúziója hallható.

A lemezen vendégként olyan nevek tűnnek fel, mint JPEGMAFIA, Rebecca Black és TiaCorine, és a zenék mind Joey saját, State College-i hálószobájában íródtak, készültek az első taktusoktól az utolsó simításokig. A HYPERYOUTH egy érett, de mégis fiatalos üzenetet közvetít – „felnőni anélkül, hogy megöregednénk” –, miközben megőrzi a duó korai slágereinek nyers energiáját és humorát.

A JVB korábban olyan nevekkel működött együtt, mint Danny Brown, Z-Trip és Ayesha Erotica a NO HANDS albumon és annak Deluxe változatán. Az első lemezük a PUNK TACTICS, melynek címadó dala aranylemez lett hatalmas kritikai elismerésnek örvendett, ezzel már az első pillanatban feltéve a duót a zenei térképre. Az elmúlt években az albumok között olyan előadókkal dolgoztak együtt, mint IDK, Pendulum, 6ix, ACRAZE és Apashe, miközben dalaik világszerte felbukkantak reklámokban, videojátékokban (pl. Madden NFL 26, WWE 2025, MLB: The Show 24) és sorozatokban (Abbott Elementary, Cobra Kai, Based on a True Story).

A HYPERYOUTH WORLD TOUR teltházas első szakasza Észak-Amerikát és az Egyesült Királyságot járta be, valamint olyan fesztiválokon robbantotta fel a színpadot, mint a Gov Ball, Bonnaroo, Lollapalooza (Chicago, Párizs, Berlin), de idén nyáron a Sziget Fesztiválon is együtt bólogatott zenéjükre a közönség. Most pedig eljött az idő, hogy Budapest is megtapasztalja, miért hívják őket a kritikusok „a legszórakoztatóbb duónak a hiphopban”. Joey Valence & Brae zenéje egy időutazás a 90-es évek hiphopjának vad szabadságába, amely közben a jövő hangzását is megidézi — autentikus, fertőző és totálisan önazonos.

Aki átélné ezt a szabadságot annak jó hír, hogy május 29-én a Dürer Kertben megteheti.

