Déryné Program

KultUp 200, ahol a művészet közösséget épít

Jubileumi alkalomhoz érkezett a Déryné Program középiskolásokat megszólító színházi nevelési programja. Sarródon a Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikumban került megrendezésre a 200-ik témanap. A KultUp Program az indulás óta több mint 30 000 diákot ért el több mint 150 településen a Kárpát-medencében 170 résztvevő alkotó közreműködésével. A program az elmúlt években bebizonyította, hogy a művészet képes hidat építeni nemzedékek és közösségek között.

Különleges mérföldkőhöz érkezett a KultUp Program, november 11-én a Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum sarródi intézményében valósult meg a 200. témanap. Ez az esemény nem csupán egy számról, hanem egy többéves, országos kulturális misszió beteljesedéséről szólt.

A KultUp Program küldetése, hogy a művészetet mindenki számára hozzáférhetővé tegye és személyes, élményszerű találkozásokat teremtsen. Célja, hogy a fiatalok megtapasztalják, hogy a kultúra nem távoli, nem elérhetetlen dolog, hanem olyan mindennapi erő, amely formál, inspirál, gondolkodásra és érzékenységre tanít. A színház, az irodalom, a zene és a képzőművészet egyaránt eszközzé válik az önismeret, az empátia és a közösségi gondolkodás fejlesztésében. A KultUp egy szemléletformáló mozgalom, amelynek alapja, hogy a diákok valódi, élő művészeti élményeken keresztül „nőjenek bele a kultúrába”.

„A KultUp nem csupán egy színházi vagy művészeti témanap-sorozat, hanem egy komplex ifjúsági kezdeményezés, amelynek eszköze a színház és a drámapedagógia. Meggyőződésem, hogy az élményeken keresztüli kompetencia átadás a jövő oktatásának az alappillérévé válik és mint ilyen a KultUp ennek egy strukturál keretek közt megvalósuló előfutára.” – fogalmazta meg Héjja Gábor, a KultUp projektvezetője.

A 200. témanapon Fertődön is ezt a sokszínűséget és élményközpontúságot élhették át a diákok. Az Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány „Kötelezők röviden” című előadása a klasszikus irodalmat újcirkusszal és operával ötvözve hozta közelebb a fiatalokhoz az iskolai tananyagot.

„A művészet egyik legalapvetőbb célja az empátia növelése. Az, hogy a KultUp program már tinédzsereknek is megadja ezt a lehetőséget, ráadásul olyan településeken, ahol keveset járnak színházba, az olyan fontos, mint a víz az emberi szervezetnek. Szentimentálisan hangzik, de az, hogy valaki találkozik élőben egy opera áriával, és ott, egy iskolai tornateremben reggel kilenckor mégis helyre tudja tenni a lelkében, mi művészek úgy nevezzük: maga a csoda.” – nyilatkozta Gaál Csaba Attila, Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány elnöke.

A Katapult Bázis „Hárítók” című darabja a függőségek világát és az abból való kilábalás lehetőségeit vizsgálta érzékeny, mégis reményteli módon. A Delta Produkció zenés, interaktív foglalkozása, „A nevetés tudománya”, a versek és a zene kapcsolatán keresztül fejlesztette a diákok érzelmi és kreatív készségeit. Banai Sára és Keszei Bori „Zenés Beavatója” a magyar költészet új értelmezésére hívta a közönséget, Poprádi Norbert „Vegyük fel!” című programja pedig a hang és a zene világába engedett betekintést. Az Astrum Színház Egyesület „Folytassa, Öveges!” című előadásával Öveges József professzor életét és munkásságát idézte meg, bemutatva, hogyan képes a tudomány és a művészet közösen inspirálni a jövő nemzedékét.

„A Folytassa, Öveges! kettős küldetéssel bírt, mert amellett, hogy igazodott a program jelmondatához – belenősz a kultúrába –, valódi művészi értéket képviselt, és arra is hivatott volt, hogy felkeltse az érdeklődést a természettudományok iránt. Mindig arra gondolunk, ő maga is elégedetten csettint egyet valahol odafönt, amikor látja, hogy szavait és kísérleteit ma is eljuttatjuk a fiatalokhoz” – mondta az előadás rendezője, Baku György.

„A 200. témanap számunkra nemcsak egy jubileum, hanem annak bizonyítéka, hogy a kultúra ma is képes közösséget teremteni. Minden egyes alkalommal, amikor a diákok szemében felcsillan az érdeklődés, tudjuk, hogy a munkánknak van értelme, mert ott és akkor megszületik valami, ami talán örökre velük marad.” – emelte ki Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója.

A Fertődön megvalósult jubileumi alkalom egyben élő bizonyíték volt arra is, hogy a kultúra mindenkié, és hogy a művészet képes összekapcsolni embereket, településeket, generációkat. A Déryné Program e misszióját tovább viszi a KultCamp, a KultUp szellemiségét folytató többnapos alkotótábor, amely lehetőséget ad a fiataloknak és művészeknek, hogy közös gondolkodással, játékos és kreatív formában fedezzék fel a kultúra inspiráló világát.

KultUp – „Belenősz a kultúrába.”

[2025.11.21.]

