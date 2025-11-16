Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban

Október 21-én fergeteges Nena koncerten jártunk a Barba Negra-ban.

A nyolcvanas évek pop dívája több évtized után tért vissza hozzánk, hogy megmutassa mindenkinek, nem öregedett egy percet sem négy évtized alatt. Mondhatnám kedvenc magyar zenészemet idézve, „Maradunk vén tinédzserek.”

Az estét Issa Bloch pörgette fel hangulatilag.

Kis szünet, szokásos színpad átrendezés, berendezés, és már színpadon is Nena és zenekara. A zenekar nem kevesebb, mint kilenc főből áll. Gitárosok (egyikük kő metal arc), dobos, billentyűs, harmonikás(!), zongorista, teljesség igénye nélkül.

Nena egyszerűen, kecsesen besétált a színpadra, azonnal megragadva a közönség figyelmét, már az első dalt is vastaps kísérte. A hangja semmit nem változott a négy évtized alatt, és fontos kiemelni manapság ugye, hogy minden élőben szólt, természetesen az ének is.

Nena koncert képekben - klikk a fotóra



Elképesztő hangulat lett már az első percben, ami kitartott két órán keresztül.

A „metal arc” gitáros egyik gitárja Led lámpákkal volt kivilágítva, és akadtak még a zenészeknél, hasonlóan különleges, egyedien kialakított hangszerek.

Negyedik ötödik dal környékén Nena is gitárt ragadott, ugye mondanom sem kell, hogy az ének mellett több hangszeren is kitűnően játszik.

A koncert első harmadában Nena lejött közénk a küzdőtérre, hogy egy dalt a közönségben végig sétálva énekeljen.

Nem sokkal ezután a közönség sétát követően, egy hatalmas álló spot lámpát és egy zongorát toltak be a színpadra, pár líraibb, akusztikus dal következett zongora kísérettel.

A zongorát harmonika követte, elképesztő hangulata volt a harmonika-gitárszóló párbajnak.

Elérkeztünk az elmaradhatatlan dob szólóig, amit egy hatalmas molinóval tettek egyedeivé, ami mögött a dobos árnyéka, illetve a zenekar sziluettje látszott pár dal erejéig.

Következtek a pörgősebb, táncolósabb dalok, elképesztő gitárszólók kíséretében, itt már az egész Barba Negra táncolt. Elérkeztünk sajnos a koncert végére, természetesen a legnagyobb slágereket az utolsó szakaszra időzítették, ahogy az már lenni szokott. Fel is csendült a mindenki által ismert „99 Luftballons”, visszarepültünk egy kicsit a gyerek/kamaszkorunkba, és miközben egy óriás lufi szánkázott végig a közönségen, mindenki üvöltve énekelte a dalt együtt Nenaval.

Csodás estének lehettünk részesei, a szervezésért köszönet a Live Nation Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Mahunka Balázs

[2025.11.16.]