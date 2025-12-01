Flitteres csuhák, diszkógömb és fityula az Erkelben

Hosszú idő után tért vissza a budapesti éjszakába – pontosabban az Erkel Színház színpadára – a Broadway egyik legszínesebb sikerdarabja, az Apácashow. Amikor az ember beül egy ilyen előadásra, óhatatlanul a 90-es évek kultikus Whoopi Goldberg-filmjét keresi az emlékeiben, de a 2025-ös budapesti premier hamar világossá tette: ez a produkció saját jogán akar érvényesülni. Szente Vajk rendezése nem titkoltan a szórakoztatást tűzte ki zászlajára, és a novemberi szürkeségben ez talán a legnagyobb erény. A színházba lépve kellemes meglepetés várta a premier nézőit, a jegyszedői feladatokat ellátó csinos hosztesz lányok mind-mind vonzó apácának öltözve kalauzolták a vendégeket. Aranyos és hatásos ötlet.



Filmszalagról a színpadra

Bár a történet gerince változatlan, aki a film slágereit (pl. I Will Follow Him) várja, azt meglepetés érheti. Alan Menken zenéje a 70-es évek hamisítatlan disco és funk világát ötvözi a gospellel, ami élő zenekarral és a magyar szövegekkel (Galambos Attila és Szente Vajk munkája) egészen új dinamikát ad a sztorinak. A látványvilág pedig ehhez asszisztál: a gótikus ívek komorsága és a flitteres show-elemek giccshatárt súroló kavalkádja váltja egymást.

Szente Vajk rendezéseinél eddig megszokhattuk a patikamérlegen adagolt humort és a feszes tempót, itt a műfaj adta keretek okán sokkal több a túljátszásba csomagolt harsány humor. Az előadás nem hagyja leülni a figyelmet: a drámai pillanatokat szinte azonnal oldja egy-egy poén vagy egy robbanékony tánckar-jelenet. Érezhető, hogy a rendező nem csupán egy zenés vígjátékot akart színpadra állítani, hanem a közösség erejéről szóló mesét is, ahol a gengsztervilág és az apácazárda találkozása nemcsak konfliktust, hanem rengeteg helyzetkomikumot is szül.

A darab lelke természetesen Deloris Van Cartier és a Zárdafőnök "macska-egér" harca. A főszereplő energiája elengedhetetlen ahhoz, hogy a darab motorja beinduljon, míg a Zárdafőnök szigora adja meg a szükséges súlyt és kontrasztot. De az Apácashow igazi ereje talán a mellékszereplőkben rejlik: a kórusban éneklő nővérek és a settenkedő gengszterek karaktereiben, az atya és a rendőr karakterében igazán sok lehetőség van.

A darab főhősét, Delorist, a 2018-as bemutató sztárja, Peller Anna játssza első szereposztásban most is, váltója pedig az elképesztő színpadi adottságokkal bíró Veres Mónika ’Nika’. E sorok szerzője Peller Annát csodálhatta, aki az Operettben néha tapasztalható harsánysága helyett kifejezetten rétegzett alakítást nyújtott. Összességében elmondható, hogy sok szereplő újra eljátszhatta 2018-as egykori szerepét és mindannyian új, friss váltótársat kaptak maguk mellé. Az előadásnak akkor is volt egy Kossuth és mindenféle díjas zárdafőnöknője, a nagyszerű Molnár Piroska, most helyette a szintén elképesztő Básti Juli ugrott be Deloris életét megnehezíteni. Minden jelenetének súlya van, és nyilván nem énekel úgy, mint a musical sztárok, de azért jól énekel, mint azt korábban Bereményi dalokban is megcsodálhattuk. Váltója a musical veterán Náray Erika.

Az abszurditásig túltolt harsány szórakoztatásért a rendőrtiszt karaktere a felelős, Feke Pál szélsőséges megformálásában. A műfaj meghatározó színészének ezúttal harsány, jóféle ripacskodásba hajló jelenetei vannak. Itt egyszerűen az a dolga. Feke ezt a szerepet már a 2018-as verzióban is eljátszhatta. A másik nevettető figura O’Hara tiszteletes, aki visszafogottabb, de nagyon szórakoztató, kedves alak. O’Hara atyát Csonka András és Járai Máté adják. Mindketten jó képességű színpadi bohócok, a szó jó értelmében és itt finoman, visszafogottan lehetnek őrültek.

A filmből is ismerős gengsztert Brasch Bence alakítja. Ügyefogyott embereit Barát Attila / Fejszés Attila, Biró Kristóf / Murvai Márton és Braga Nikita / Cseh Dávid Péter alakítják.

Az apáca kórus kiemelt szerepeit Vágó Zsuzsi, Auksz Éva, Vásári Mónika, Dobos Judit / Papadimitriu Athina és Kovács Gyopár / Péntek Fanni személyesítik meg. És akkor meg is érkeztem Kovács Gyopárhoz, akiről muszáj beszélni. Kecskemétről szerződött az új színházhoz, Szente igazgató/rendező jól ismeri, láthatólag bírja a bizalmát, mindhárom eddigi darabban fontos szerepet kapott, ha nem is főszerepet. A következő bemutatóban is így lesz. Gyopár pedig úgy is teljesít, hogy mindez indokolt. Mary Robert (a félős kis novícia) szerepében remek, szóló dala pedig az egész előadás legjobb dala és teljesítménye musical szempontból vizsgálva. Az ifjú művésznő megérdemli a figyelmet és nem csodálkoznék, ha hamarosan igazi főszerep is megtalálná, pl. jövő évadban akár boszorkány is lehet.

A produkció sikere a színpadi jelenléten túl a profi háttércsapatnak is köszönhető. Az Alan Menken zenéjével és Glenn Slater dalszövegeivel készült musicalt Szente Vajk állította színpadra, aki Galambos Attilával közösen a magyar szövegkönyvért és fordításért is felelt. A vizuális világot Rákay Tamás díszletei és Kovács Yvette Alida jelmezei alapozták meg, a koreográfiát pedig Túri Lajos Péter jegyzi. A zenei vezetést Károly Kati látta el, a zenekart (váltott szereposztásban) Balassa Krisztián és Drucker Péter vezényli, a világítástervező Madarász „Madár” János.

Az Apácashow az Erkel Színházban az a fajta előadás, ami nem akarja megváltani a világot, de két és fél órára elhiteti velünk, hogy a zene és a szeretet minden akadályt legyőz. Könnyed, látványos, és profi gépezetként működik.

Jakab Szabolcs

[2025.12.01.]