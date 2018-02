Képgalériák • Desszert koncert Pécset

Itt a farsang, áll a bál - Desszert a fülnek, a szájnak A Filharmónia családi koncertsorozatán jártunk a pécsi Hotel Palatinus Bartók termében. A PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének hallgatói voltak az egyik főszereplői annak a családi délutánnak, ahol hangszereiken, ismertebb és kevésbé ismert zenei műveken keresztül elevenítették meg az állatok karneválját. A műsor gerincéül Camille Saint Saens: Állatok farsangja szolgált, a nézők pedig kitalálhatták, kik bújtak a zenei maskarák mögé: volt ott elefánt, hattyú, oroszlán, tyúk és kakas – valódi állatsereglet zenedarabok mögé bújtatva. Igazi álarcos, jelmezes kulturális csemege volt ez a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt. Lakner Tamás, a műsor házigazdája, dirigense és nótafája egy személyben felettébb szórakoztatóan konferálta be a darabokat, kíváncsiságot keltve és játékra buzdítva mindenkit – elsősorban persze az aprónépet. A legtöbben sok sikerélménnyel gazdagodtak, mert könnyen rájöhettek a feladatok és kérdések megfejtéseire. Lopakodott a róka, szaladt a nyuszi, lőtt a vadász a zongora billentyűin, és (kissé talán faramuci módon) megtudhattuk, hogy egy laikus „szűz kéz” is el tudhat játszani egy Kurtág(szerű) darabot a zongorán. „Ennyi a művészet”... Ennyi lenne a művészet? Bizonyára nem, de mindenesetre jókedvre derítette mind a nézőket, mind a bátor jelentkezőt az, hogy szinte le tudta utánozni a híres magyar zeneszerző egyik szerzeményét – zongoratudás nélkül. Vicces volt a mindössze két hangon eljátszott klarinét-kakukk-szóló is, és a hozzá kapcsolódó feladat is egyszerűnek bizonyult, hiszen ezúttal könnyedén megszámolhatták a gyerekek, hány hang alkotja a dallamot. Ugyancsak szórakoztató volt a teknőssé szelídített-lassított Offenbach Kánkánt hallgatni, melyet a felnőtteknek adott fel rejtvényként Lakner Tamás. Aztán persze volt „obligát” Vuk-éneklés, négykezes zongorával lekísérve, és egy kis aranyos játék, amolyan activity, amelynek során egy vállalkozó szellemű gyermek mozdulatokkal, beszéd nélkül jelelhetett el egy-egy állatot (kengurut, szamarat). A koncert végén végre felvonulhattak és megmutathatták magukat a jelmezbe öltözött koncertlátogató gyerekek is, és együtt énekelhették az „Itt a farsang, áll a bál”-t. Ezután az össznépi dalolás után télűzés céljából egy kiszebábu körbe hordozásával és zajkeltéssel zárult a műsor. Kellemes családi élmény volt ez a délutáni program, apró ajándékkal, egy kis sütizéssel zárva. Feltöltődés hangokkal, csemege a fülnek-szemnek-szájnak. Szeretettel ajánljunk a sorozat következő alkalmait is: 03. 11. VASÁRNAP 16:00 a KIMENT A HÁZ AZ ABLAKON (A Góbé zenekarral) 04. 08-án a MIÉRT SZIMFONIKUS? (Karmesterjáték) (Szimfonikus zenekarral) Írta: Zsenilia Fotó: Takács Miklós Képekért klikk a következő oldalra.

[2018.02.22.] (1. oldal) következő oldal » Megosztom: