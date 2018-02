A Dal 2018 - megvan a győztes - ők mehetnek az Eurovízióra

Elérkezett A Dal 2018 döntője. Szombaton este kiderült, kié lett Magyarország legjobb dala, ki képviselheti Magyarországot májusban az Eurovíziós Dalfesztiválon Lisszabonban.



A döntőben a zsűri csak az összes dal elhangzása után pontozta a produkciókat. A zsűritagok 10, 8, 6 és 4 pontot oszthattak ki.

A pontozás során a négy legtöbb pontot szerzett dal közül a nézők szavazással választják ki a műsor nyertesét.

A zsűri szavazatai, és a négy közé került versenyzők

Dánielfy Gergely: Azt mondtad 36 pont

Király Viktor: Budapest Girl 30 pont

yesyes: I let you run away 28 pont

AWS: Viszlát nyár 8 pont

Leander Kills: Nem szól harang 6 pont

Heincz Gábor BIGA: Good Vibez 4 pont

Süle Zsolt: Zöld a május 0 pont

Horváth Tamás: Meggyfa 0 pont

Az első négy helyezett közül a nézők szavaztak.

A győztes AWS: Viszlát nyár lett

[2018.02.24.]