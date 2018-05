Jöhet egy kis django swing? A Swing à la Django első lemeze egy életmentő applikációt népszerűsítő dallal érkezett. A django swing hazai kulcszenekara, a Swing à la Django május 8-án a Budapest Jazz Clubban mutatja be első nagylemezét, a Swing Cityt. Az album különlegessége, hogy a műfaj szokásaitól eltérően nem feldolgozásokat, hanem kizárólag a tagok saját szerzeményeit tartalmazza. Az együttes társadalmi szerepet vállalva a Szív City applikáció zenei arca lett. Ehhez kapcsolódóan készült Kozma Orsi közreműködésével az alkalmazással azonos című daluk is, melynek témája többek között a szívinfarktus és a szívmasszázs. A Swing à la Django zenéje különleges stílusötvözet, amelyben harmóniára talál a magyar autentikus zene, a tangó, a jazz, a francia manouche swing és sanzonok világa, ennek eredményeképpen jött létre az az egyedi stílus, amit ők hungarian django swingnek neveznek. A zenekar első nagylemeze, a Swing City is ezt az utat követi. A kilenc dal mindegyike Django Reinhardt, a belga származású műfajteremtő gipsy-jazz gitáros nyomdokaiba lépve idézi fel a 30-as 40-es évek hangulatát. A Swing City különlegessége, hogy a django swing zenekar nem feldolgozásokból, hanem kizárólag a zenekari tagok saját szerzeményeiből állította össze a lemez anyagát. Az együttesnek nincs hivatalos énekese, ezért több művészt is felkértek a lemezen és a május 8-i lemezbemutató koncerten való közreműködésre. Kozma Orsi a zenekar legújabb slágerét, a Szív Cityt énekli, Toldi Viki és Csík Laci a Bolero című számban működik közre. A lemezen megtalálható a Liliom című dal is, amelyet a zenekar hegedűse és szövegírója, Gazda Bence énekel, Kökény Attilát pedig a Bye-Bye című számban hallhatjuk. Két dalból remix is készült, ezeket Fodor Máriusz, illetve „Ordiman” Farkas Gábor készítették. Az együttes társadalmi szerepet vállalva a Szív City applikáció zenei arca lett. A Szív City egy virtuális közösség, melynek önkéntes tagjai készek megmenteni a keringésleállás (a hirtelen szívmegállás) köztéri áldozatait. A tagok az Alerant Kft. által fejlesztett alkalmazás letöltésével és a regisztrációval vállalják, hogy ha a közelükben valakinek megáll a szíve, az Országos Mentőszolgálat riasztására a helyszínre sietnek, és mielőtt a mentő megérkezik, hozzáfognak az újraélesztéséhez. Évente 25.000 ilyen eset adódik országszerte, és a túlélés esélye percenként 7-10 százalékkal csökken, ezért is fontos, hogy az újraélesztést mielőbb elkezdjék. A téma fontosságára hívja fel a figyelmet a Swing à la Django és Kozma Orsi Szív City című száma is, amely többek között a szívinfarktusról és a szívmasszázsról szól. Ezentúl a zenekar koncertjein a Szív City című dal előtt a közönség röviden megismerheti az applikációt, a későbbiekben pedig olyan fellépéseket is terveznek, ahol az újraélesztést is megtanulhatják az érdeklődők. [2018.05.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Rode NT-1A uj kondenzatoros mikrofon hangosítás/cucc [2018.04.20.]

