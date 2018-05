Nyárindító Republic koncert - ők lesznek a vendégfellépők A zenekar idén június 2-án tartja egyetlen szabadtéri budapesti koncertjét a Barba Negra Track színpadán. Idén is egyetlen esélyünk van, hogy a fővárosban szabadtéri színpadon is megtekintsük a Republic zenekart. A repertoár az életmű legkiemelkedőbb slágereit vonultatja fel, valamint utóbbi két lemez anyagából („Rajzoljunk álmokat”,”Kimondom a neved”) hallhatunk majd dalokat. Az eseményt meghívott előadók színesítik. Bepótolják a tavaly év végi koncerten technikai okok miatt elmaradt légtorna produkciót: A 2016-os prágai Légtorna Európa Bajnokság és a budapesti Világbajnokság aranyérmesei Molnár Petra és Bakonyi Anett alkotta Duo Estrellas is a színpadon lesz.



Mellettük Gulyás Ferenc népi hangszerművész (Nox együttes) egy dal erejéig tekerőlanton kíséri az együttest, valamint Pribojszki Mátyás világhírű szájharmonikás is közreműködik a koncerten. . Republic koncert Barba Negra Track (1117 Budapest, Neumann János u. 2. / Rákóczi híd, budai hídfő) 2018. június 2. Jegyvásárlás: https://jegy.rock1.hu/republic_20180602 [2018.05.08.]