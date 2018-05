Zorán a hétvégén közölte: "Nagyon köszönöm azt a rengeteg aggódást"

A közlemény Zorán hivatalos oldalán jelent meg vasárnap este.

"Kedves közönség!

Nagyon köszönöm azt a rengeteg aggódást, üzenetet, telefont, amit az elmúlt hetekben kaptam tőletek, igazán jól esett a sok érdeklődés. Ugyanakkor igyekeztem mindenkinek azonnal elmondani, hogy valaki már megint elefántot gyártott a bolhából..." - indul a tájékoztató.

A teltház teltház maradt

A zenész hozzátette: "Április elején néhány napra ledöntött a lábamról egy felső légúti nyavalya, némi hangszálgyulladással megfűszerezve. Gondolhatjátok, hogy ez egy énekesnek a turné közepén nem nagy öröm. Két koncertet (tehát összesen kettőt!) le is kellett mondanunk, amire egész - nem rövid - pályafutásom során alig volt példa. De kaptam gyógyszert, gondoskodást, így hamar helyrejöttem. Azóta már a 9-ik koncert is sikeresen lezajlott, köztük volt az egyik elmaradt, a váci is. És akik ott voltak, hallhatták, hogy már minden hangszálam a helyén volt.

És nagyon köszönöm a váci és a salgótarjáni közönségnek, hogy megértőek voltak és elfogadták a koncertek új időpontját, és hogy ennek hála, a teltház teltház maradt. Zorán"

[2018.05.13.]