Kapcsolatok • Radics Gigi Radics Gigi nagy showra készül - jegyek itt Az elmúlt évek itthoni és külföldi koncertjei után idén először önálló nagyszabású látványos koncertshowjára készül Radics Gigi november 10-én 19:00 órakor a Papp László Budapest Sportarénában. A koncertshown élvezhetjük először Gigi vadonatúj dalait, a régi jól ismert dallamok pedig új köntösben, új hangszerelésben kúsznak be a produkcióba. Grandiózus, egyedi vizául és fénytechnika jelenik meg a színpadon, melyek képesek pompásan beleolvadni, ráhangolódni a koncert látvány világára. A nagyszabású show rendezője a méltán híres Bőhm György lesz, akinek nevéhez számos szuperprodukció fűződik.



A show látványtervezője Madarász János „MADÁR" aki a mindenkori Ákos produkciók és számos hazai sikeres musical vizuál és fény kreátora. Gigi páratlan, egyedi készítésű ruhái is pontosan illenek majd az est igényes, bulis hangulatához, kiemelve a sztár szépségét, fiatalságát és egyedi stílusát. A koncerten meglepetésvendégek lesznek, továbbá profi zenekar és nemzetközi szintű tánckar színesíti a show-t. Betekintést nyerhetünk Gigi amerikai tartózkodása alatt gyűjtött tapasztalataiba, munkáiba. Radics Gigi 15 évesen kezdte Radics Gigi mindössze 15 évesen nyerte meg Magyarország legszínvonalasabb tehetségkutatóját 2012. május 25-én. Az ifjú énekesnőből egy csapásra a legnépszerűbb magyar női előadó vált. Az elkövetkező évek Gigi tehetségéről és díjairól, valamint arany és platinalemezeiről szóltak Magyarországon. 2012 nyarán Los Angelesben vették fel első stúdióalbumának, a "Vadonatúj Érzés"-nek több dalát is, és többek között itt forgatták az albumvezető szerzemény videoklipjét, a "Daydream"-et. A "Vadonatúj érzés"/"Daydream" 10 hétig vezette az összesített rádiós játszási listát, amely a magyar rádiózás történetében egyedülálló sikerré vált! 2013. január 10-én az MTV szakmai zsűrije beválasztotta "Úgy fáj" című nagy slágerét "A Dal" című eurovíziós nemzeti döntőbe. Bár nem ő képviselte hazánkat Malmőben, de a nemzetközi ismertség felé gőzerővel robog azóta is. Még 18 éves kora előtt, számos rangos magyar zenei díjra jelölték (Fonogram, Comet, Bravo Otto), illetve többször díjra is váltotta jelölését. Ezzel együtt számos nemzetközi koncert és meghívás következett. 2012-ben fellépett többek között a méltán híres Montreux-i Jazz Fesztiválon Quincy Jones meghívására, 2013-ban pedig az olasz Auditorium di Milano hangversenytermében szimfonikusok kíséretében. 2015. augusztus 27-én a Bécsi Állami Operaházban Friedemann Riehle vezényletével a milánóit megismételve ismét rocklegendák újragondolt dalait énekelte három prágai énekesnő társaságában. Volt meghívott előadó Genfben a Világgazdasági Fórumon, illetve 2015. október 26-án New York-i Carnegie Hall-ban is osztatlan siker koronázta "Voices of Change" előadását a Havasi Symphonic koncert keretében! Szintén 2015-ben az "István a király" rockoperában osztották rá Réka szerepét. Mindeközben 2014-ben megjelent második szólóalbuma "Barna lány" címmel, mely rögtön dupla platinalemez lett. 2015 és 2016 első negyedévét az énekesnő az USA-beli Los Angelesben töltötte, melynek köszönhetően amerikai közönség is megtapasztalhatta Gigi egyedi hangszínét. 2016. év végén Gigi saját nevével parfümöt dobott piacra, melyet egy amszterdami parfümőr testvérpár segítségével közösen fejlesztett és a "Golden Voice by Radics Gigi" nevet viseli. 2017-ben Gigi "Végtelen hajó" című szerzeményének angol verzióját "See It Through" beválasztották "A DAL2017" című műsor döntőjébe, az Eurovíziós Dalfesztivál magyar válogató műsorába, ahol végül a TOP 4-be jutott. Gigi sikert sikerre halmoz, a már 20 éves énekesnő a FINA 2017 Magyarországi Vizes Világbajnokság grandiózus megnyitójának hivatalos dalában a "Benned a győztes/Hero Inside You"-ban közreműködött, mely fellépést a világ megannyi országában közvetítették élőben. A magyar szuperprodukció "Pappa pia" című film azonos címadó dalában szintén Gigi közreműködik. 2017 nyarán bemutatandó "Az Emoji-film" "Akiko Glitter" karakterének magyar hangját kölcsönzi, melynek eredeti hangját Christina Aguilera amerikai énekesnő adja. 2017 májusában Magyarország zenei életének egyik legnagyobb bejelentéseként kiderült, hogy a 20 éves énekesnő lesz a 2017-es év X-faktorának egyetlen női zsűritagja. Gigi az év végére 2 év csend után vadonatúj lemezzel készül, illetve egy Budapest Sportarénában megrendezendő koncertshow-val hálálja meg rajongóinak szeretetét. A Forbes magazin Gigit Magyarország Top 21 legértékesebb híressége közé választotta egyedüli énekesnőként 2017-ben. 2018. Első negyedévében Gigi ismét közel három hónapot töltött Amerikában. Az utazás egyik apropója Quincy Jones privát születésnapján való meglepetés fellépés volt, olyan sztárvendégek társaságában mint Stevie Wonder, vagy Jay Z. Továbbá Quincy Jones 85. születésnapja alkalmából szuperkoncertet szervezett és a három európai állomás egyikének végül Budapestet választotta. A koncerten Gigi is fellép júliusban. 2018-ban Gigi ismét a magyar X-faktor mentora lesz, illetve a nemzeti "Budapest Dal" versenyen 116 pályamű közül Gigi dala nyerte el a megtisztelő címet. [2018.07.11.]

