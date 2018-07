Képgalériák • Bőköz Fesztivál 2018 sajtótájékoztató Bőköz Fesztivál 2018 - 27 helyszín, 60 program Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy augusztus utolsó hétvégéjén immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Ormánságban a Bőköz Fesztivál. Kémesen, Szaporcán, Tésenfán, Drávacsehiben és az Ős-Dráva Látogatóközpontban összesen 27 helyszínen 60 programmal, közel 200 közreműködő várja majd az érdeklődőket. Különleges zenei csemegékkel, kiállításokkal, gasztrokulturális eseményekkel, gyermek-és közösségi programokkal, ökogazdálkodási bemutatókkal, vadásznappal, hídkoncerttel várja látogatóit az ország első karbonmentes találkozója, az immár 3. alkalommal megrendezett Bőköz – Ormánság Fesztivál. A négy Dél-baranyai falu: Kémes, Szaporca, Tésenfa, Drávacsehi és az Ős-Dráva Látogatóközpont 27 helyszínen 60 programot kínál, melyeket 200 közreműködő valósít meg. A Bőköz Fesztivál négy ormánsági kistelepülés, Kémes, Szaporca, Tésenfa, Drávacsehi és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága Ős-Dráva Látogatóközpontjának összművészeti rendezvénye, amely a falvak egyedi arculatára, jellegzetes hagyományaira, értékeire, a helyi aktivitásokra és az ökoturizmusra, valamint a fesztiválra meghívott művészek, művészcsoportok kreativitására épül. A minőségi, különleges fesztivált hagyományteremtő céllal először 2016-ban rendeztük meg Magyarország gazdaságilag egyik legszegényebb, de értékeiben egyik leggazdagabb tájegységében. Az eseménysorozat elsősorban azt szeretné bizonyítani, hogy minőségi fesztiválnak is van helye, létjogosultsága egy, a fővárostól közel 280 km-re lévő határ menti mikrorégióban, a Bőközben. Fesztivál a fesztiválban. Idén a Bőköz részeként - azzal együttműködve és megszokott arculatát megtartva - jelenik meg a Kincses Baranya Fesztivál. A Baranya megyei Önkormányzat már harmadszor rendezi meg a népszerű találkozót, mely a Baranya Megyei Értéktárban összegyűjtött kulturális, történelmi, gasztronómiai különlegességeket mutatja be az érdeklődőknek. 1000% karbonmentes fesztivál! Különleges kísérletképpen ámde hagyományteremtő szándékkal, az országban egyedülálló módon a Bőköz Fesztivál úgy döntött, hogy környezetének védelme érdekében 1000%-ig karbonmentessé teszi a találkozót. Számításaink szerint a fesztivál ideje alatt mintegy 1525 kg szén-dioxid kerül majd a levegőbe, amelyet itt, a szubmediterrán térségben 2,3 fa tud elnyelni élettartama alatt. A Bőköz Fesztivál ezért ősszel ennek 10-szeresét, 27 őshonos tájfajta fát ültet majd el a települések fesztiválhelyszínein. A 3 napos fesztivál 4 napjának különlegességei. A hivatalosan három napos fesztivál minden ellenkező elképzeléssel szemben valójában 4 napig tart majd, egy csütörtöki nulladik nappal bővülve, ahol Hobo új, várhatóan az ősszel megjelenő „Hé, Magyar Joe” című lemezét mutatja be a szaporcai Hétöles-tónál. Ugyanitt - vasárnapi zárásként - Donizetti Szerelmi bájitalát adja elő a „gördülő opera”, a Magyar Állami Operaház szólistái, kórusa és zenekara. S hogy mi történik a két esemény között? Fellép többek között a Vujicsics Együttes Szörényi Leventével és Tolcsvay Lászlóval, a Csík Zenekar, Bereményi Géza és Másik János „Keresztben jégeső” című műsorával, a Sebő Együttes, a Muzsikás Együttes, a Talamba Ütőegyüttes, Rákász Gergely orgonaművész, Szirtes Edina Mókus „hangkertész”, a Hagyományok Háza táncosai, zenészei, a Vivat Bacchus Énekegyüttes, Csernik Szende mesemondó és a Készenléti Rendőrség Fúvószenekara, a Tanac és a Forrás táncegyüttesek. Az idén sem hiányoznak majd a kínálatból a Filharmónia Magyarország koncertjei. Időnként meghökkentő helyeken különleges kiállításokba „botolhatnak” majd a látogatók: tárlatot rendez a Janus Pannonius Múzeum, Péreli Zsuzsa textilművész, Szurdi Éva keramikus. A Nemzeti Színház jelmez- és fotókiállítása mellett a Pécsi Tudomány Egyetem Műszaki és Informatikai Kara tárlatára és a taliándörögdi Rádli Jánosné Rózsika kiállítása is színesíti a palettát. A Konfuciusz Intézet segítségével a szaporcai Kínai Házban kínai tusfestéssel és kulináris élményekkel gazadagodik majd a fesztivállátogató. A Kincses Baranya Fesztivál gasztrokulturális programokat kínál, Nagy Vasárnapi Vadásznapnak ad otthont az Ős-Dráva Látogatóközpont, tehetség napot rendez a Diabelli Alapítvány, baranyai magyar és horvát polgármesterek adnak egymásnak randevút, akik egy pecabajnokságon is összemérik össze, de egy kerekasztal megbeszélésen a kulturális alapellátás feladatai is terítékre kerülnek. Lesz Parasztbútorok új ruhája címmel bútorfestés, halászati eszközök kiállítása a Hétöles-tónál, valamint helytörténeti szabad- és zárt téri kiállítások faluszerte. Kémesen a Kézművesek Baranyai Egyesületének bemutatkozása mellett Hungarikum Játszóház, kiállítás és kenderbemutató várja az érdeklődőket. A régi-új helyszínek ezúttal a Hétöles-tó, az Ormánság Nagyszínpad, a Fel is út-le is út tér, a Hagyományunk Őrzőháza, az Eperfa Tájház, a Drávaszabolcsi híd, Pál Zsolti öko- és gasztrokertje, a Kínai Ház és a református templomok lesznek, nem beszélve az utcákról és terekről. Hídkoncert a Dráván? Igazi különlegesség lesz az a 20 perces koncert, amelyet a Bőköztől 20 percre, a magyar-horvát határon lévő Dráva-híd közepére terveztünk hazai és horvát előadók közös fellépésével. Jegyek már online is. Az esti nagykoncertek kivételével a fesztivál programjai ingyenes látogathatóak, azokra a belépő egységesen 2.000 forint lesz. A háromnapos bérlet 5.000 forint, gyermekeknek 12 év alatt nem kell fizetniük. Jegyek a helyszínen és online is válthatók majd az Interticket felületein. A helyszíneket idén is a Bőköz kisvonat hozza közelebb egymáshoz. Még egy nap, kizárólag helyi gyerekeknek. A fesztivál megalakulásától fogva missziójának tekinti, hogy kitágítsa határait, és a települések kémesi iskolába járó gyerekeinek lehetőségeit. A fesztiválprogramot követő napokban 2016-ban a kisebbeket a Fővárosi Állat- és Növénykert látta vendégül, a nagyobbacskák pedig a Nemzeti Színház kulisszái mögé tekinthettek be és egy próbára látogattak el. Tavaly a Fővárosi Nagycirkusz egyik előadását látták a diákok, idén pedig a lenyűgöző Abaligeti Cseppkőbarlangot és a Denevérmúzeumot nézhetik meg. És akik nélkül nem lenne fesztivál. A Bőköz Fesztivál fővédnöke Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, védnöke Madaras Zoltán, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke. A díszvendég Nagy István földművelésügyi miniszter. Támogatók: Kémes, Szaporca, Tésenfa, Drávacsehi települések és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, NKA, EMMI, Baranya Megyei Önkormányzat, NMI, Hagyományok Háza, Janus Pannonius Múzeum, a Konfuciusz Intézet és Kínai Csaba, Magyar Állami Operaház, Filharmónia Magyarország. A fesztiváligazgató Márta István. Bőköz Fesztivál 2018 sajtótájékoztató - klikk a fotóra [2018.07.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2018.07.11.]

Énekesnőt dallamos poprockhoz zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2018.07.01.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu