Izgalmas programok egész nyáron a Vylyan teraszon! A borra szomjazó közönség már jól tudja, hogy a borokon túl egy tágabb, izgalmas kulturális világ is kitárul a teraszra látogatók előtt. Hisz a Vylyan Teraszon mindig történik valami! Rendezvényeik szinte az év egészét felölelik: Vince nap, BorZsongás, Szent Iván éj és a kihagyhatatlan Ördögkatlan Fesztivál! Közeleg az Ördögkatlan! Izgalommal telve készülnek a 11. Ördögkatlanra, amely mindig különleges esemény a pincészet életében. A Vylyan Terasz irodalmi programjainak díszvendége Magvető Kiadó lesz az idei évben, melynek keretében beszélgetést hallhatnak majd többek között Nádasdy Ádámmal, valamint a Pannon Tükör-beszélgetések sem maradnak el. Zenei programkínálatuk is színes lesz, hallhatják majd a Snétberger Triót, Kézdy Lucát, Tompos Kátyát és a Hrutka Róbert-Nagy Dániel Viktor duót is. Színházi eseményekkel is készülnek a fesztiválra! Érkezik a Gastro-Hack csapata! „Három különböző ember vagyunk, eltérő képességekkel és tudással, de ami közös bennünk, hogy szeretjük azt, ha valami szívvel, lélekkel készül." – vallja magáról a csapat, akik igazán vagány férfiak a gasztronómia világában barangolva, csatangolva, száguldva! Legyen szó ízekről, fotókról vagy ezek betű alá rendezéséről, nevéből adódóan mindig hackel, mindig csavar egyet a dolgokon, hogy a megszokottnál valóban egy jóval eltérőbb, de minden esetben kellemes élményt nyújthasson. A csapat egy szenvedélyes konyhaművész, egy elhivatott borszakíró és egy elismert gasztrofotósból áll. Egy vagány triumvirátus, kiknek célja a minőségi étel- és italfogyasztás terjesztése, sok-sok jókedvvel és spontaneitással fűszerezve. Július 21-én 10.00-21.00 között találkozhat velük mindenki a Vylyan teraszon. [2018.07.19.]