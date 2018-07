Az elsőre készül a Pennhurst Még adnak egy koncertet aztán picit stúdóba vonulnak. Most kicsit nagyobb lesz a csend a Budapesti Nu - metal csapat körül a megszokottnál...



De ennek nyomós oka van!



A pszichés problémák és mentális zavarok kezelése után, a csapat teljes energiával az első Pennhurst lemez dalainak megírásával fogja az idejét tölteni, már 3 dal körvonalazódott, a srácok annyit árultak el az első debütáló lemez kapcsán, hogy egy nyers, agresszív, brutál anyag készül...



Legközelebbi koncertjükön, ahol a Depresszió előtt fognak zúzni a Barba Negra Track-ben augusztus 18-án, már 1-2 új dal is felcsendül majd!



A facebook esemény linkje itt található Addig is ingyen dalletöltés itt [2018.07.24.]