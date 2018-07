Kapcsolódó cikkek • Ilyen volt a Cirkuszhercegnő a Margitszigeten - képek • Kiemelt sikerrel zajlott le a Városmajori Színházi Szemle • Kapcsolatok • Margitszigeti Szabadtéri Színpad Július utolsó hétvégéjén is színes programok a Budapesti Nyári Fesztiválon Izgalmas előadásokkal készül a Margitszigeti és a Városmajori Szabadtéri Színpad július utolsó hétvégéjére. Béjart Ballet Lausanne: A varázsfuvola

klasszikus balett

2018. július 28. (szombat) 20.00

Margitszigeti Szabadtéri Színpad Tavalyi nagysikerű vendégszereplése után idén visszatér a Margitszigetre a világ egyik legérdekesebb táncelőadásait létrehozó társulata, a Béjart Ballet Lausanne, akik a jubileumi turné után most Mozart legnépszerűbb művét, a csodálatos Varázsfuvolát varázsolják a színpadra a klasszikus balett nyelvén, először Magyarországon! Az előadás eredeti koreográfiáját még 1981-ben álmodta színpadra a társulatot alapító, nagyhatású balett-mester, Maurice Béjart, melyet most második alkalommal újít fel az együttes a jelenlegi társulatvezető koreográfus, régi Béjart-tanítvány, Gil Roman vezetésével. A Béjart Ballet repertoárján a kezdetektől fogva letisztult, mégis fantasztikus látványvilágú és különleges atmoszférájú előadások vannak jelen, melyek egyedülálló kapcsolatban állnak a produkciók alapjait adó klasszikus és innovatív táncelemekkel. A balettelőadások nemcsak kivitelezésükben, hanem témaválasztásaikban is valódi kuriózumnak számítanak a nemzetközi táncéletben: a populáris kultúrához tartozó zenékre koreografált előadásoktól kezdve a legnagyobb klasszikusok újító újra értelmezésééig minden megtalálható színes palettájukon, így biztosan Mozart sokat látott mesterműve is egy igazán új megvilágításba kerül majd! „Különös vállalkozásnak tűnhet, hogy teljes egészében eltáncoljanak egy operát. Pedig (ezt gyakran tapasztaltam) az énekhang a legcsodálatosabb társa a táncnak; a koreográfusi szándék pedig eleve meghaladja a realizmust, és mintegy meghosszabbítja a zenei kifejezés emelkedett gondolatvilágát. A varázsfuvola színpadra állításakor nem akartam semmiféle személyes kiegészítést vagy üzenetet hozzáadni egy tökéletes műhöz. Sokkal inkább igyekeztem figyelmesen (és odaadóan) hallgatni a zeneművet, olvasni a librettót, és e kettőt lefordítani a magam számára.” (Maurice Béjart) A Béjart Ballet Lausanne Varázsfuvola című előadása először látható Magyarországon, egy alkalommal, a Szabad Tér Színház meghívására.

Web: http://www.bejart.ch/

Hangfelvétel: Berlini Filharmonikusok, vezényel: Karl Böhm (1964)

Díszlet- és eredeti jelmeztervek: Alan Burrett tervei alapján

Jelmeztervező: Henri Davila

Fény: Dominique Roman

Zene: Wolfgang Amadeus Mozart

Koreográfus: Maurice Béjart Coincidance Táncszínház: Aurora - egy új Csipkerózsika történet

táncdráma egy felvonásban

BEMUTATÓ

2018. július 28. (szombat) 19.30

Városmajori Szabadtéri Színpad Egy mindenki által ismert mese, egy nagyszabású klasszikus zenemű és a kortárs tánc egyedi kombinációja a Városmajori Szabadtéri Színpad idei táncbemutatóján: a jól ismert Csipkerózsika mesét veszi alapul új produkciójában a Coincidance Táncszínház. Az előadás sokrétűen értelmezi az eredeti történet széleskörű szimbólumrendszerét. A fókusz a nővé érő fiatal lány küzdelmeire kerül, kibontva a mese legjellegzetesebb szimbólumait, mint maga a vér, az egymástól elválasztó mindenkori, áthatolhatatlan tövis bozót vagy az eltelő száz év illúziója. Az előadás napjainkra is erősen vonatkoztatható lélektani értelemben adaptálja az eredeti történetet a kortárs tánc nyelvén, Csajkovszkij örök klasszikus zenéjére. Az előadást 10 éves kortól ajánljuk.

A Coincidance Táncszínház új bemutatója. Rákász Gergely: Lords of the Organ II.

BACH-VIVALDI-GERSHWIN orgonakoncert

2018. július 29. (vasárnap) 19.30

Városmajori Szabadtéri Színpad A kiváló magyar orgonaművész, Rákász Gergely Lords of the Organ-sorozata a hangszer legnagyobb szerzőit és örökéletű műalkotásaikat állítja színpadra. Az Orgona Lordjai olyanok a hangszer történetében, mint egy-egy bíbor színű könyvjelző az örökkévalóság enciklopédiájában. A tavalyi nagy sikerű koncert után most új műsorral tér vissza a sorozat a Városmajor színpadára. Idén 120 éve született George Gershwin, a billentyűsök méltón ünnepelhetik az évfordulót az ikonikus Kék Rapszódiával. A nagyszabású remekmű idén felfrissítésre került, és új hangszerelésben hallható. A zenetörténeti narrációból az is kiderül, miképp lehetséges, hogy Gershwin az újságból tudta meg, hogy komponálni fog, és hogy hogyan végzett végül rekordidő alatt, ráadásképp pedig, hogy vajon tényleg kék-e a Kék Rapszódia.

Egy másik zenei showman Antonio Vivaldi is kerek évfordulót ünnepel idén: 340 éve született. Tudták, hogy hogyan emlegették a kortársai? A “Vörös Pap” tényleg betegeskedett? Vagy mellkasi fájdalmai csak azért jelentkeztek a misék közben, hogy felmentést nyerve a szolgálat alól teljesen a zeneszerzésnek szentelhesse magát? És a mester valóban meg tudott írni annyi idő alatt egy Concerto-t, amíg barátja Velence egyik végéből a másikba sétálva hazaért? Bach, mint minden évben természetesen idén is műsorra kerül, a szintén évfordulós Debussy, Rossini, Joplin és Bizet művei pedig alkalomszerűen színesítik a műsorokat. Rákász Gergely a Városmajori Szabadtéri Színpad visszatérő vendégeként ad újabb különleges nyáresti koncertet a hangulatos budai színpadon, amely egyszerre kínál jól ismert klasszikus muzsikát, új érdekességeket és meglepő élményeket a hangszerek királyának udvartartásából.

Bővebb információk: www.rakaszgergely.hu

Magyar Népmese Színház: Rózsavitéz

gyerekelőadás

2018. július 29. (vasárnap) 10.30

Városmajori Szabadtéri Színpad A Tündérkirály kiszemeli Rózsavitézt, lánya, Tulipánvirág számára. A lány mostohája, azonban saját lányának, Mákvirágocskának akarja a fiút. Furfangos próbákat eszel ki a banya, hogy Rózsavitéz ne vehesse el Tulipánvirágot. Muki, az obsitos katona azonban a fiatalok segítségére siet. Mégis menekülniük kell. Kalandjaikról és megpróbáltatásaikról szól ez a mese, és hogy mi lesz a megpróbáltatások vége, kiderül a meséből!



A társulatról: A Magyar Népmese Színházat a Zanotta Art Kulturális és Művészeti Egyesület hozta létre. Az Egyesület a magyar népmesékben rejlő filozófiai, erkölcsi és etikai útmutatások terjesztése mellett kötelezte el magát, mert meggyőződésük, hogy a magyar népmesékben olyan nélkülözhetetlen értékek vannak, melyek meghatározzák egy gyermek értelmi és érzelmi fejlődését, erkölcsi tartást adnak, és megerősítik a gyerekek identitását. Az Egyesület a határokon belül és a Kárpát medence magyarlakta területein tíz éve a magyar népmesék legértékesebb darabjait dolgozta fel.

