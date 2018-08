Új időpontban a Sons Of Apollo koncert A korábban augusztus 19-re meghirdetett Sons Of Apollo koncert a zenekaron és a szervezőkön kívül álló okokból, szeptember 17-én kerül megrendezésre. Alább olvasható a zenekar hivatalos közleménye: "Előre nem látható, rajtunk kívül álló körülmények miatt a Sons Of Apollo nagyon nagy sajnálattal lemondani kényszerült hátralévő nyári fesztivál fellépéseit (beleértve a Dynamo Metal Fest-et, a Wacken Open Air-t és a Prog In Park II-t is). Szívből sajnáljuk az érintett promótereket és a rajongóinkat, akik várták ezeket a bulikat. Az eredetileg augusztusra tervezett budapesti headliner koncertet Szeptember 17-én tartjuk meg. Természetesen minden korábban megváltott belépőjegy ugyanúgy érvényes." A szintén szeptember 17-re meghirdetett Kip Winger akusztikus estben nincs változás, annak programját nem befolyásolja a Sons Of Apollo koncertje. A két rendezvény menetrendjének és esetleges összevonásának logisztikája egyeztetés alatt áll. Mindemellett figyelembe véve a Judas Priest előzenekari fellépését, az Ørdøg zenekar lemondott a Sons of Apollo vendég posztjáról, a lehetőséget átadja más hazai bandának, amennyiben lesz erre mód. Természetesen a korábban váltott jegyek visszaváltására az eredeti koncert dátumig, azaz augusztus 19-ig van lehetőség a vásárlás helyszínén. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk, áll a szervezők közleményében. [2018.08.01.] Megosztom: