Ismét segít a népszerű műsorvezető - minden évben egyre többen lesznek Sztárokkal együtt gyűjthetünk a kerekesszékes Milánért Népszerű művészek fogtak össze DJ Dominique születésnapi buliján, hogy a 11 éves kisfiú álmát megvalósítsák. Várkonyi Attila, a KézenFogva Alapítvány nagyköveteként hagyományteremtő módon már hat éve segít a rászorulókon. Tavaly Ujpál Dalmának gyűjtöttek, aki ezáltal Disneylandbe utazhatott, idén pedig Milánnak segítenek eljutni Barcelonába egy focimeccsre. A gyűjtés még ősszel is tart. DJ Dominique jó cél érdekében hívta össze híres sztárvendégeit: a kerekesszékes Milán álmait szeretnék valóra váltani. Ezúttal a KézenFogva Alapítvány arca, Dalma ajánlotta osztálytársát. Több állomásos gyűjtést szerveznek a fiúnak. - Viccesen szoktam mondani, hogy a neve ellenére nem a Milannak szurkol, hanem a Barcelonanak. Szeretne ugyanis eljutni a spanyol városba egy focimeccsre, hiszen nagy rajongó, követi az összes top bajnokságot. A fiú Dalma barátja és egyben osztálytársa, ő találta ki, hogy Milánnak segítsünk. Minden évben egyre többen leszünk: jövőre már hárman találjuk meg a következő gyermeket, akinek segíthetünk. Dalma is nagyon örül, hogy az ő álma megvalósulása után társát támogatják közösen: - Olyan boldog vagyok, hogy sikerült találnunk egy olyan kisfiút, akinek Dominique, a KézenFogva Alapítvány és a sztárok teljesítik az álmát. Attila elárulta, a hírességek keresték meg a DJ-t, hogy ők is részt vegyenek a jótékonyságban. - A rendezvényre ellátogatott többek között Zalatnay Cini, Gesztesi Károly, Bárány Attila, Kiki, Vincze Lilla, Nyertes Zsuzsa, Kozsó, Kerozin, Kefir, Lala. Hat éve indult ez a kezdeményezés. Onnan jött az ötlet, hogy minden évben adtak nekem különböző ajándékokat, amiket nem is használtam. Így arra gondoltam, hogy kössük össze a kellemest a hasznossal, és egy rendezvény keretén belül adományozzunk a rászorulóknak. Így a társaimmal együtt azt érezzük, hogy van értelme ennek a közös akciónak. Az alábbi linken adományozhatnak: http://kezenfogva.hu/adomanyozz A megjegyzés rovatba, kérjük, írják be: Milán támogatása. Fotó: Ligetclub.hu! [2018.08.10.]