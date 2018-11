Dupla adással folytatódik az X-faktor 2018 Az X-Faktor előválogató adásai után jön a tábor, ahol már hatalmas a tét, mert kiderül, kik jutnak be a mentorházba. A szombati adás sok meglepetést tartogat, ugyanis olyan énekesek és zenekarok is elhasalnak a mentorok előtt, akikről azt hitték, hogy biztos helyük lehet az élő showban. A versenyzőknek a táborban már csapatos feladatban kell megmutatni, hogyan tudnak másokkal együttműködni. A zenekaroknak pedig más zenei műfajban kell bizonyítaniuk. Szombat este az is kiderül, melyik mentor, melyik kategóriát kapja.



Nem titok, hogy Gáspár Laci nagy vágya a lányok kategóriája, Gigi a 25+-os kategóriára pályázik. Puskás Peti mindenre nyitott. ByeAlex pedig ismét örülne a lányoknak, de a zenekarokban is lát fantáziát.



A szombati adásban pedig az is kiderül, a lányok közül kik kerülnek a mentorházba, ám a döntés nem lesz olyan egyszerű, ezért a mentorok olyan trükköt vetnek be amire eddig még nem volt példa.



Vasárnap pedig jön a másik három kategória: a fiúk, a zenekarok és 25+-osok. Drámából és izgalomból nem lesz hiány, hiszen lesz mentorvita és egy döbbenetes felajánlás, amit meglepi még a sokat látott mentorokat is.



