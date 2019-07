Diótörő az Erkel Színházban - jegyek itt Wayne Eagling / Solymosi Tamás / Pjotr Iljics Csajkovszkij: A diótörő Mesebalett két felvonásban az Erkel Színházban. Jegyek, időpontok ITT. Csajkovszkij Diótörője évtizedek óta a karácsonyi készülődés elengedhetetlen része az Operaházban. Vaszilij Vajnonen és Oláh Gusztáv emlékének adózva 2015 karácsonyára egy újrapolírozott, a klasszikus balett hagyományait követő, de a 21. század táncművészeti és látványvilágbeli elvárásainak megfelelő új kiállítással jelentkeztünk. A klasszikus zenei anyagra egy igazi Diótörő-specialista, a nemzetközi hírnévnek örvendő Wayne Eagling és Solymosi Tamás koreografált új mesebalettet. A Magyar Nemzeti Balett életében először készített ilyen világszerte elismert művész a társulat tagjaira szabott, belőlük ihletet merítő koreográfiát. I. felvonás

Kápolna, utca Karácsony Szentestéjén, a szitáló hóesésben a Stahlbaum család a kápolnából igyekszik hazafelé, hogy fogadják a karácsonyi ünnepségre érkező vendégeket. A gyerekek: Marika, Lujza, Misi és a többiek izgatottan készülnek a nagy eseményre. A ház előtt korcsolyapálya, sültgesztenye-árus. Egymás után érkeznek a vendégek, hogy együtt ünnepeljenek a családdal. A karácsonyi vendégség A vendégek összegyűlnek a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa körül, ahol rengeteg ajándék várja a gyerekeket. Drosselmeier, Marika nagybácsija is megérkezik unokaöccse társaságában, és bábszínházi előadással is szórakoztatja a vendégeket. Az előadás a Diótörő és az Egérkirály csatájáról szól. Drosselmeier Diótörő-bábut ajándékoz Marikának, aki boldogan táncol új kedvencével. A szeleburdi Misi elragadja Marikától és összetöri a Diótörő-bábut. Szerencsére Drosselmeier megragasztja a játékot. A karácsonyi ünnepség közös tánccal zárul. Marika szobája Marika boldogan, élményekkel tele szenderedik álomba a gyerekszobában. Természetesen mellette van az ajándékba kapott Diótörő-bábu. Az óra éjfélt üt. Marika álmában minden hatalmasra nő: a karácsonyfa, az ajándékok, a bútorok. Megelevenedik a bábelőadás. Az Egérkirály egerek és patkányok élén támadásra készül a ház és a karácsonyfa ellen. Marika félelmében a Diótörőtől (aki nem más, mint az Unokaöcs) vár segítséget. A Diótörő az ólomkatonák megelevenedett hadserege élén legyőzi az Egérkirályt. Utazás a hó birodalmába A szoba és a ház csodálatos téli erdei birodalommá alakul át. Marika – aki immár Mária hercegnő – a Diótörő herceggel a hópelyhek táncában gyönyörködik. Szép, lírai kettőssel mutatják meg egymás iránti érzéseiket. Ezután Drosselmeierrel együtt hajóba szállnak, hogy a Diótörő herceg csoda-birodalmába utazzanak. II. felvonás Utazás A második felvonás első képe fantasztikus utazást mutat be, melynek során egy barlangban denevérek állják az ifjú szerelmesek útját, de Diótörő herceg egy csapásra elűzi őket. A Hókristálypalota

A mesebirodalom lakói mély hódolattal fogadják Hókristálypalotájába hazatérő herceget és menyasszonyát, Máriát. Kezdetét veszi a divertissement táncsorozat, amelyben a birodalom „lakói" mutatkoznak be. A lendületes spanyol hármast keleties kígyóbűvölő tánc követi. Három kínai táncos ugrásokkal, gyors forgásokkal szórakoztatja a vendégeket. Ezt követi a férfiszólóval bevezetett fergeteges orosz tánc. A pas de trois ebben a változatban rokokó „porcelánbalerinák” technikás variációja. A divertissement csúcspontja, a Rózsakeringő zárja a köszöntéseket. A keringő után következik Mária hercegnő és Diótörő herceg nagy kettőse. A klasszikus hagyománynak megfelelően szerkesztett kettős (adagio–variációk–kóda) a szerelem beteljesülésének hirdetése. A fináléba bekapcsolódik a teljes tánckar, és a Hókristálypalota szépséges lakói. A kavargó álomképből Marika szobájába térünk vissza.

Karácsony másnapján a kislány csodálatos álom után ébred. Kiszalad a szobából, a házból; maga se tudja, hogy álmodott-e, vagy mégis átélte a karácsonyi varázslatot.

