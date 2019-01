Láttad már? Opitz Barbi - Túlélem: videoklip, dalszöveg Mutatjuk a videoklipet, majd közöljük a szerzemény szövegét is. Túlélem Az az egyetlen vesztem frankón, hogy túl nagy a szívem,

De a látszat sokszor csal és van és sajnos van, hogy elhiszem

Amikor puncsolnak szemtől szembe

De ahogy elfordulok én

A barátokból ellenség lesz és rögtön egy kést vág belém Ebben a világban nincs kegyelem,

Hogy kiben bízol egy kezeden

Bárhogy számolod, kevesen lesznek majd

Ó, nem értem ez mire való

Hogy irigy vagy nyilvánvaló Istenem, miért kell átélnem

Hogy minden barátom féltékeny

Miért nem simán csak büszkék rám

Ó bárcsak tudhatnám

Senkiben sem bízhatsz, nagy szégyen

Nem tehetek róla ezt érzem

Túl sokszor kellet átélnem

Nincs baj túlélem

Nincs baj túlélem De nem izgat mit mondasz, Mert szemtől szembe nem mered

Amikor meg bajban vagy, én mégis ott leszek neked

Szóval értékeld hogy bízhatsz bennem, többé már nem mar belém

Őszintén szívből azt kívánom, hogy ragyogja szíved be fény Ebben a világban nincs kegyelem,

Hogy kiben bízol egy kezeden

Bárhogy számolod, kevesen lesznek majd

Ó, nem értem ez mire való

Hogy irigy vagy nyilvánvaló Istenem, miért kell átélnem

Hogy minden barátom féltékeny

Miért nem csak simán büszkék rám

Ó bárcsak tudhatnám

Senkiben sem bízhatsz, nagy szégyen

Nem tehetek róla ezt érzem

Túl sokszor kellet átélnem

Nincs baj túlélem

Nincs baj túlélem

[2019.01.07.]

