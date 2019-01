Zenerégész: Mi történt január 11-én? Zenerégész sorozatunkban leporoljuk a múlt emlékeit, és felidézzük a mai dátum legemlékezetesebb zenei eseményeit. Tekintsük meg, mi történt január 11-én! Ezen a napon született Tom Rowlands, a The Chemical Brothers tagja. Ma Ágota, Vazul, Szalvia napja van Események:

2001. Whitney Houstont letartóztatták, mert marihuánát találtak nála



Született:

1902. Maurice Duruflé francia zeneszerző

1932. Gonda János dzsessz-zongorista, zeneszerző, zenetörténész

1946. Naomi Judd amerikai countryénekesnő a The Judds nevű duó tagja

1856. Johann Christian Sinding norvég zeneszerző

1958. Vicki Peterson (The Bangles)



Eszenyi Enikő január 11-én született



1961: Eszenyi Enikő Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, színházi rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Vígszínház igazgatója. 2015-ben és 2016-ban a Forbes őt választotta a legbefolyásosabb magyar nőnek a kultúrában.



1968. Tom Dumont, az 1987-ben alakult No Doubt együttes basszusgitárosa

1971. Tom Rowlands (The Chemical Brothers) és Mary J. Blige amerikai énekesnő



Elhunyt:

1801. Domenico Cimarosa itáliai zeneszerző

1954. Oscar Straus osztrák zeneszerző

1968: Meghalt Seress Rezső zeneszerző, zongorista, a "Szomorú vasárnap" című világsláger szerzője.

1984. Beamter Jenő (becenevén: Bubi) dzsessz-muzsikus, vibrafon és xilofon-művész

1998. Klaus Tennstedt német karmester



