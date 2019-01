Időutazás és igazi rock ’n’ roll a Barba Negra Trackben Rendkívül sikeres 12 hónapot tudhat maga mögött a Barba Negra Club, Budapest egyik legnagyobb zenés szórakozóhelye teltházas Kowalsky meg a Vega koncerttel búcsúztatta az elmúlt évet. Ami a folytatást illeti, a 2019-es év bőven tartogat meglepetéseket. Már most több mint ötven program szerepel a Barba Negra Club és a májusban nyitó Track kínálatában, ráadásnak pedig itt jönnek az újabb nevek. Először is bővült a klasszikus rock legendák sorozat, az eredeti felállásban koncertező Dinamit mellett, május 11-én a Pokolgép zenekar alapítójának Kukovecz Gábornak hatvanéves, május 17-én pedig a Lord két oszlopos tagjának, Pohl Mihály énekesnek, és Erős Attila gitárosnak 65 éves jubileumát ünnepelhetjük a Trackben. Ritkán zenélnek együtt egy színpadon, a European Mantra tagjai, hazánk egyik legjobb dobosának, Borlai Gergőnek a zenekara május 23-án látható majd Budapesten.



A klub és a Track programjai között egyaránt lesznek zenei különlegességek, jubilál a Tankcsapda és a Road, huszonháromnál is több zenésszel együtt tart „Family Tugedör” estét a Quimby, lemezbemutatót ad majd a Kowalsky meg a Vega, látványos koncerttel jön a Depresszió és a Paddy and the Rats, és már érik a teltház a Honeybeast, a Tátrai Band, a Beatrice és a Piramis bulijára is. Ami a külföldi felhozatalt illeti, lesz Amporhis, Soilwork, Korpiklaani, Overkill, Avantasia és Backyard Babies, jó hír, hogy pótolja ősszel elmaradt buliját az egyik legsikeresebb amerikai zenekar a Godsmack, nagy érdeklődés kíséri a fiatal brit világhírű előadó Tom Odell fellépését és friss hírként robbant be áprilisi bulijával a Bullet For My Valentine.



Ha pedig jó pár hónappal előre tekintünk, semmiképpen ne felejtsük el, hogy júniusban jön a hard rock legenda Whitesnake, a kelta-ír kocsma-punkot nyomató amerikai Dropkick Murphys, majd augusztusban a thrash metal műfaj úttörőjének számító Testament. És ez még nem minden! Igazi zenei csemegének ígérkezik, a '80-as évek hard rock bandáinak stílusában nyomuló, Kalifornia legnépszerűbb tribute zenekarából önálló jelenséggé érő, a Sunset Strip klubjaiban felnőtt, mára világszerte is elismert Steel Panther fellépése! Az a banda jön először Magyarországra, akit sokáig paródiának gondoltak, de közben mégis annyira tudhat valamit, hogy a koncertjein nem ritkán, olyan sztárvendégek is megfordultak, mint a Kissből Paul Stanley, vagy a Stone Sour/Slipknot frontember Corey Taylor. Végre egy igazi hangos, látványos „arénarock” Budapesten. Aki szereti az időutazást és az eredeti glam rock stílusjegyeket, annak mindenképpen ott a helye július 17-én a Barba Negra Trackben! További programok: www.barbanegra.hu, facebook.com/barbanegrahungary

Jegyek: rock1.hu [2019.01.17.] Megosztom: